Trk Nemanje Radonjića spasio Crvenu zvezdu na "Marakani": Zbog povrede boli glava, ali pišu se tri boda!

Crvena zvezda je savladala Železničar iz Pančeva u Superligi, ali će Vladana Milojevića ipak boljeti glava!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je preživjela! Pobijedili su crveno-bijeli Železničar iz Pančeva 2:1 na svom terenu, ali nije ovo nimalo laka pobjeda za izabranike Vladana Milojevića. Iako su dugo vodili, primili su gol na pola sata prije kraja meča i samo ih je brzina Nemanje Radonjića spasila prosipanja bodova, a na kraju je šampion Srbije imao dodatne glavobolje.

Poslije uspavanog starta poveli su crveno-bijeli pogotkom Vanje Drkušića. Nakon pola sata igre on se prišunjao nakon jednog kornera i poslao loptu u ugao gola Zorana Popovića i savladao ga. Nastavila je Zvezda da ima loptu u posjedu, ali ne i da stvara šanse, ali se na odmor otišlo sa golom prednosti za domaćina.

Poslije jedne greške u odbrani Zvezde uspio je Železničar da izjednači. Ali to nije bila jedina briga crveno-bijelih, pošto se golman Omri Glazer povrijedio u trku za loptom i morao je da izađe. Zamijenio ga je Marko Ilić, a do kraja meča je rezervista Nemanja Radonjić donio pobjedu svom timu. Bio je jako opasan po gol rivala, a u 70. minutu je poslije jednog trka poslužio Luku Ilića kome je bilo lako da zakuca loptu u gol. Do kraja su crveno-bijeli imali ozbiljne šanse, uglavnom preko Radonjića, ali je ostalo 2:1.







Пласман обезедио

(MONDO)