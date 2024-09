Vladan Milojević bijesan zbog Omrija Glazera: Sami sebe ubijamo, tako je kad me ne ispoštuju!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević je bio vidno ljut na kraju meča njegovog tima sa Železničarom iz Pančeva.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda je uspjela da savlada Železničar iz Pančeva 2:1 (1:0) na svom terenu, ali je problem crveno-bijelima napravila povreda čuvara mreže Omrija Glazera. Primili su gol u 60. minutu kada se upravo izraelski čuvar mreže povrijedio, a na kraju duela Vladan Milojević se odmah oglasio tim povodom.

"Čestitam igračima na pobjedi. Imamo malo vremena da se odmorimo, zgusnut nam je raspored, imamo dosta igrača koji nam dolaze iz povrede poslije dužeg vremena, imamo i taj problem. Opet smo vjerovatno i Glazera izgubili, sami sebe ubijamo, ne znam zašto se to događa. Ali hajde, vidjećemo, riješićemo i taj problem", rekao je na startu izlaganja pred kamerama "Arene sport" Vladan Milojević.

On je govorio i o samom meču i istakao da je Železničar na "Marakanu" došao u niskom bloku i sa namjerom da se brani. "Mislim da se Železničar branio nisko sa pet igrača na kraju. Jednom su šutnuli na gol i dali su nam gol. Igramo prtiv takvih ekipa ali to je fudbal, idemo dalje", dodao je on.

Pogledajte povredu Omrija Glazera:

Pogledajte 01:22 Golman povreda Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Upitan da li zna išta detaljnije o povredi svog čuivara mreže istakao je da ne bi da priča unaprijed, ali da situacija ne izgleda nimalo dobro.

"Čim je na ovakav način izašao Glazer... Samo se plašim da nije obnovio tu povredu. Vidjećemo, da ne prejudiciramo, da pričamo unaprijed. Ne sviđa mi se ta situacoija, obično to tako bude u fudbalu. Kada se ne ispoštuju neke stvari koje kažem onda to tako bude. Ali nema veze, idemo dalje", završio je Vladan Milojević.