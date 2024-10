Dušan Vlahović odbio da potpiše novi ugovor s Juventusom!

Dušan Vlahović neće da odstupi, Juventus neće da pojača ponudu.

Izvor: EPA-EFE/EMANUELE PENNACCHIO

Dušan Vlahović trenutno pregovoara oko novog ugovora u Juventusu, ali to ne ide baš glatko. Klub želi da ga zadrži, ali i da mu osjetno smanji platu, a on uskoro ulazi uu posljednju godinu ugovora i plaše se u Torinu da ga ne izgube ispod cijene.

Za sada "Kalčomerkato" navodi da Juventus srpskom napadaču nudi višegodišnji ugovor, ali da je problem plata. Smanjuju se troškovi u Juventusu i maksimalna plata je 8.000.000 evra po sezoni. To je Vlahoviću malo jer on hoće 10.000.000 evra i uz to dodatne bonuse.

Za sada situacija nije dobra i propao je posljednji krug pregovora. Oni će se nastaviti da pregovaraju u decembru kada će Vlahovićev agent opet doputovati u Torino u namjeri da dogovori bolje uslove za svog igrača.

Dušan Vlahović je ponikao u omladinskoj školi Partizana, a odigrao je 21 meč i dao jedan prvenstveni gol za crno-bijele, Potom je četiri sezone proveo u Fiorentini, a od 2022. je u Juventusu. Na 108 mečeva za "staru damu" dao je 45 golova. Poslije tihog početka sezone krenuo je sada da postiže golove.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:48 Dušan Vlahović gol za Juventus Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)