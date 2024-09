Dušan Vlahović otkrio zašto "Tijago Mota odgovara Juventusu" i citirao Novaka Đokovića

Srpski napadač Dušan Vlahović smatra da fudbal Tijaga Mote "više odgovara" njemu i Juventusu, govorio je i o svojim slabostima, savjetima Novaka Đokovića i šta bi "ukrao Erlingu Halandu.

Izvor: Cristiano Barni / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbin se od dolaska iz Fiorentinu u januaru 2022. godine bori za konstatnost.

Dok je taktika Maksa Alegrija bila kriva za neke od njegovih problema sa pronalaženjem mreže i njegova frustracija je bila vidljiva, Vlahović se suočio sa sličnim problemima i pod novim trenerom Tijagom Motom, s obzirom da Juve u posljednja tri meča nije postigao gol.

"Dobro se slažem sa Tijagom Motom i uspijevam da se dobro izrazim, jer mi ovaj stil fudbala više odgovara", rekao je Vlahović italijanskim medijima.

“U svakom slučaju, uvijek sam se stavljao na raspolaganje treneru Alegriju i sa zadovoljstvom radio sve što je tražio od mene. Od samog početka, Tijago Mota je tražio od mene disciplinu, da radim one stvari koje mogu izgledati jednostavne, ali zapravo nisu. To znači uvijek ići u krevet u isto vrijeme, mnogo spavati i držati se prave prehrane".

Dvadesetčetvorogodišnji centarfor postigao je 43 gola uz 10 asistencija na 107 takmičarskih utakmica u dresu Juventusa, pa šta mu je cilj za ovu sezonu?

"Ne postavljam sebi granice, uvijek želim da podignem ljestvicu. Nikada nisam bio zadovoljan, čak ni u sezoni kada sam iz Fiorentine prešao u Juventus i postigao 24 gola. Uvijek mogu bolje".

Izvor: Facebook/GOAL Africa

Među problemima o kojima su treneri pokušali da posavjetuju Srbina je i njegova frustracija, uz napomenu da, ako propusti šansu ili se ne zabavlja lopte, postaje sve razdražljiviji.

"Istina je, ponekad stvari krenu po zlu na terenu i počnem da se nerviram, ali pokušavam to promijeniti, jer to stvarno ne pomaže. Kao što je Novak Đoković rekao: 'Moja najbolja sposobnost je da znam kako da poništim grešku iz uma.' Kristijano Ronaldo je rekao istu stvar i znam da je to mjesto gdje mogu da napredujem", nastavio je Vlahović.

"Tako je važno imati ravnotežu, tako da se ne uzbuđujte previše kada stvari idu dobro, niti pustite da vam glava padne kada krenu loše. Naučio sam mnogo u Juventusu, jer kada igraš svaka tri dana, uvijek se ukaže nova prilika. S druge strane, morate biti stalno u vrhunskoj formi, jer je pobjeda ovdje normalnost. Ako želite da postanete najbolji, morate imati ovakav mentalitet".

Vlahović je upitan i o vještinama drugih napadača, koje bi ugradio u svoju igru.

"Od Halanda bih uzeo način na koji napada kazneni prostor. Kada započne to trčanje, teško ga je zaustaviti. Od Lautara Martineza, način na koji postavlja svoje tijelo, jer je to odlučujuće. Bio je najbolji prošle sezone i veoma ga poštujem. Hari Kejn i Robert Levandovski su najbolji finišeri, od Viktora Osimena bio 'ukrao' tempo", zaključio je Vlahović.

Juventus u subotu od 18 časova gostuje Đenovi

(MONDO)