"Ajde da su nas razbili pa da skinem kapu!" Elšnik ne može da prežali poraz Zvezde, Inter nije toliko bolji

Vezista Crvene zvezde Timi Maks Elšnik bio je jako nezadovoljan rezultatom na meču sa Interom.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je nastavila sa porazima u Ligi šampiona, ali nije tim Vladana Milojevića i dalje pao na dno tabele. Nakon što su poslije poraza pred kamere stali trener Vladan Milojević i kapiten Uroš Spajić, pričao je i Timi Maks Elšnik. Slovenački vezni fudbaler je istakao da je jako teško izgubiti sa 4:0, kada osjećaš da nisi toliko lošiji.

"Težak poraz 4:0, nije lako, pogotovo kad imaš meč na momente da možeš da igraš sa njima. Eto opet neke naše greške, koje su njima omogućili da dođu do šansi. Takva je bila i danas utakmica, po nekoj igri, da su oni bili 4:0 ispred nas, takav fudbal igra se za golove, oni su dali četiri, a mi ni jedan. Po posjedu smo bili tu, imali smo šanse, ali falilo je da ostvarimo kapital. Odmah kako smo im dali priliku, oni su nas kaznili. Vidi se na momente da možemo na tom nivou, ali ne i 90. minuta", rekao je Elšnik.

Ostao je gorak osjećaj u ustima pošto su crveno-bijeli osjećali da mogu više. Ipak na ovom nivou se greške skupo plaćaju. "Rekli smo, boli imaš osjećaj da možeš nešto više. Ajde da su nas razbili pa da kažeš “skidam kapu”. Vidjeli smo, imali smo 20 minuta igru kada smo mi kontrolisali. Igraš protiv Intera, prvaka Italije i ekipe koja je nedavno igrala u finalu Lige šampiona. To pokazuje da Zvezda nije toliko daleko od tog nivoa, a dolaze nove utakmice. Nema laganih protivnika, ali biće lakših utakmica od Intera u gostima i Benfike", rekao je Slovenac.

Kako kaže sada je na svakome da pojedinačno radi kako bi minimizirao greške i doveo igru na viši nivo u Ligi šampiona. "Mislim da je svako za sebe, kada napraviš neku grešku, izgubiš loptu, znaš da si mogao bolje da igraš. Neki su imali loš momenat, znali su oni kako to izgleda. Ali za svakog je pojedinačno kako će to da riješi. Mi imamo način na koji igramo, treba izađemo na loptu pozadi, na momente se vidi da možemo", dodao je on.

Kod prvog gola, lijepog pogotka Hakana Čalganoglua iz slobodnog udarca upravo je Elšnik napraivio faul. "Koliko se sjećam, bio je neki centaršut i odbijena lopta, ja sam se spustio. Probao sam faul da izvučem, stigao me je njihov igrač, napravio sam faul u opasnoj zoni. On je pogodio, lopta je malo pala, mislim da je Rade zakačio. Nije puno takvih golova, ali nama se desilo dva za redom. Vjerovatno da nije bilo tog gola drugačije bi krenuli utakmicu", završio je Elšnik.