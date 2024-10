"Nije lijepo izgubiti 4:0, mnogo griješimo": Glazer otkrio šta se desilo kod prvog gola Intera

Golman Crvene zvezde Omri Glazer četiri puta kapitulirao u Milanu, nakon velikih grešaka saigrača.

Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su ubjedljiv poraz na gostovanju Interu u drugom kolu Lige šampiona, a izraelski čuvar mreže Omri Glazer jedan je od krivaca za to - djelimično je kriv za prvi pogodak na meču, kada je Hakan Čalhanoglu iz slobodnog udarca pogodio njegov ugao i doveo svoju ekipu do prednosti na sličan način kao što je to uradila Benfika u prvoj rundi.