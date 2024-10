Komemoracija legendi Partizana: Oproštaj u Humskoj u suzama

FK Partizan održao komemoraciju povodom smrti Marka Valoka. Ivan Ćurković održao dirljiv govor posvećen svom prijatelju.

FK Partizan oprostio se u četvrtak od jednog od svojih i jugoslovenskih najvećih igrača, Marka Valoka. On je sahranjen u 15 časova na Zemunskom groblju, a klub je nekoliko sati ranije organizovao komemoraciju na kojoj su dirljive govore održali počasni predsjednik Fudbalskog kluba Partizan Ivan Ćurković i Goran Kadenić, predstavnik veterana FK Partizan.

Marko Valok preminuo je u ponedjeljak u 98. godini, a u Partizanu je igrao od 1947. do 1959. godine i ostao upamćen kao sjajni golgeter, sa 411 pogodaka u crno-bijelom dresu, u čemu je od njega bio bolji samo Stjepan Bobek, sa 425. Takođe, do danas je ostao najbolji strijelac u vječitim derbijima sa 13 pogodaka.

"Napustila nas je legenda Partizana i naš najdugovečniji član, prijatelj Marko Valok. Bio je jedan od prvih koji je na fudbalskom terenu postavljao temelje našeg Partizana te daleke 1947. godine, kod velikog trenera Špica, pored jedinstvenog Stjepana Bobeka i pored naravno, ostalih majstora fudbala koji su nosili dres našeg kluba", rekao je Ćurković.

"Bilo je to vrijeme prvih dana i godina slobode nad ruševinama, bili su to dani poleta, obnove i stvaranja novih vrijednosti. Međutim, novim vrijednostima formirao se i JSD Partizan, pa si ti dragi naš Marko postao jedan od njegovih prvih neimara, prihvativši ovaj grad i Partizan kao svoja životna i sportska opredjeljenja. Sa ogromnim entuzijazmom, svojstvenom svim vjernicima, ti si bio vjernik sporta i Partizana. Gradio si njegovo mjesto u svijetu sporta i društva i dao si veliki doprinos afirmaciji Partizana, našeg grada, društva i kao visoki vojni službenik", dodao je on.

"Partizan je nanizao 79 godina svog postojanja, za njegovo ime, boje i slavu borila se čitava armija sposobnih i predanih. Svaki od nas branio je Partizanove boje bez rezerve i poštede i doprinosio tome da njegovo ime odzvanja na sve četiri strane svijeta, a ti si Marko bio primjer kako se to radi. Svi smo ugradili dio sebe u njegovu veličinu, a najbolji su najviše dali. U tom najužem krugu, kojim se ponosi FK Partizan, pripadao si ti, dragi Marko. Mogu slobodno to da kažem".

"Među najljepšim odlikama Partizanovih sportista svih generacija, pa i danas su borbenost i nepriznavanje poraza do posljednjeg zvižduka. Te divne karakteristike tvoje su sportsko djelo više nego bilo kog drugog, jer si ti bio i ostao nedostižan šampion borbenosti i sportskog duha. Zato počivaj u miru naš dragi Marko, naš veliki i nezaboravni prijatelju i neka ti je večna slava i hvala za sve", naglasio je Ivan Ćurković.

Ispred sekcije veterana, od Valoka se oprostio Goran Kadenić.

"Imam tu privilegiju da sam 1946. godine prvi put upoznao čovjeka iz u to vreme za mene sazviježđa velikana, legendi... Bio sam omladinac na našem terenu Vojne gimnazije i Marko je uticao da budem selektiran, a poslije sam bio privilegovan da prve kopačke koje sam imao budu Markove".

"Prilikom službovanja u Mjanmaru, bivšoj Burmi, od ljudi sam dobio priču o Valokovom fudbalu, da je u burmanski fudbal uvrstio čuvene 'poluge', sistem sa petoricom igrača u kojem trojica moraju da igraju napred, a dvojica nazad. Toliko je to uvježbao sa njima da pretpostavljam da to i danas igraju".

"Drugi susret bio je 2001. godine, ovde imamo Ducu Maravića, člana udruženja Rajko Mitić - Stjepan Bobeka. U dva navrata Marko je bio nominovan za predsjednika, a govorio je uvijek da ima neko bolji. Imao je u razgovorima uticaj na fudbal tog vremena, a u posljednje vrijeme to se izgubilo, pretpostavljam jer su ljudi kao što je Marko prestali da budu nosioci svega dobrog i pozitivnog, pa se i ta vremena polako gase", rekao je on.

