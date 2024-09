"Savo je promijenio stranu, neka mu je na čast": Đorđe Tomić podsjetio šta je Milošević pričao o upravi Partizana

Bivši igrač Partizana kritikovao rad uprave i ukazao na to da je novi trener crno-bijelih bio njen protivnik.

Izvor: YouTube/Mojih Top11/MN Press

Bivši fudbaler Partizana Đorđe Tomić, žestoki kritičar rada aktuelne uprave i jedan od lidera okupljenih pobunjenih bivših igrača, oglasio se na dan imenovanja novog trenera crno-bijelih, Save Miloševića.

O svom bivšem saigraču i prijatelju on nije htio da govori previše, svakako ne oštro, ali je nekoliko puta istakao da je Milošević 2016. na Skupštini FK Partizan bio protivnik predstavnika aktuelnog rukovodostva. Od danas, Milošević drugi put sarađuje sa istim čelnicima, što je Tomić ovako komentarisao za "N1".

"Suštinski se ništa neće promijeniti i suština je u Skupštini. U njoj svih moraju da podnesu ostavke i to smo tražili u Apelu za spas Partizana. Imenovanje trenera ništa neće promeniti, Skupština se pravi od ljudi od integriteta. Sa Savom sam ja direktno bio u kontaktu, on nije ni potpisao apel. Ne mislim da će promuheniti nešto na bolje, bolje da stanem ovdhe jer smo dugogodišnji prijatelji".

Ukazao je Tomić na to da je Milošević bio na suprotnoj strani od rukovodstva koje predvode Milorad Vučelić i Miloš Vazura. "Od 2016. godine, kada je bila ta skupština, bio je to cirkus, ali znali su šta im donose funkcije u Partizanu i borili su se. Četiri čoveka koja svi znaju vode klub, jednostavno su izbrisali legende kluba iz Skupštine, posluhe su smanjili broj delegata na 47 i to im je bio otvoreni put ka polju ljiljana", da tako kažem.

"Te 2016. sa jedne strane su bili ovi ljudi, najniži sloj našeg društva, a sa druge strane legende, Moca Vukotić, Mustafa Hasanagić, Vladica Kovačević... Ivica Kralj i Savo Milošević su bili na našoj strani i žao mi je što moram da budem ovako direktan, ali prešli su na stranu ljudi za koje ne znam šta rade tu. Savo je dolazio kod nas, govorio da ovi ljudi nemaju kapaciteta da vode klub. Promijenio je stranu, otišao sa njima i neka mu služi na čast", rekao je on.

Tomić je naglasio da je država pomagala Partizanu i da je klub u aktuelnoj situaciji zbog lošeg rada uprave.

"Moje mišljenje i mišljenje bivših igrača je da država nije uništila Partizan, već ga je pomagala. Sam je pao i sam se ubio. Kad pogledajte članove Skupštine, klub, podnesite ostavke, oni i dalje misle da mogu da prežive kataklizmu. I još jednom kažem, država je pomagala Partizanu, ali tamo sjede nemoralni ljudi i to nije za televizijski nastup, već za tužilaštvo i državne organe.

"Država je sa 3,8 miliona pomogla u aprilu da se igra Evropa, 3,2 miliona je dala prošle godine, Partizanu nisu krivi država, savez, Zvezda, već ljudi koji su vodili klub i naši poznanici, prijatelji, sa kojima smo igrali fudbal, a koji su sarađivali sa njima, davali im legitimitet i učestvovali u propasti Partizana. Bili su tu jer su popili dvije kafe sa kojima su trebali".

"Sutra je Upravni odbor i imamo nagovještaj da tu ima poštenih, pa će tri, četiri, petorica članova sutra podnijeti ostavku, imamo najave da će i neki iz Skupštine da podnesu ostavku, ali ta ostavka mora da bude kolektivna. To očekujemo, da odu u zaborav i da više nikad ne priđu Autokomandi, ni blizu stadiona. Svi koji su radili i sa njima, naravno i svi koji su rukovodili klubom".

Skupština je zakazana za 11. oktobar, Vazura je najavio "nove ljude" u Partizanu, a Tomić je bio upitan i za mogućnost da Rasim Ljajić dođe na mjesto predsjednika kluba. "Rasim Ljajić? Najbitnije je prvo da se raspusti Skupština, da dođe novi Upravni odbor, da se proširi Skupština... To je suština, da dođu ljudi koji mogu da reaguju"