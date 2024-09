Savo se sjetio haosa na "Karađorđu" i digao ton: Nikad to nisam rekao, neću da se izvinjavam!

Savo Milošević je na konferenciji za medije u Humskoj istakao da nikada nije rekao da se neće vraćati u srpski fudbal.

Izvor: MN PRESS

Savo Milošević se vratio u Partizan i vodiće tim iz Humske u narednom periodu, a novinari su ga na konferenciji za medije podsjetili na to da je kada je prethodni put odlazio iz kluba rekao da se neće vraćati u srpski fudbal. Ipak, Milošević je istakao da to nikada nije izjavio!

"Kome sam to rekao i kada? Nisam to rekao. Nisam. Ja sam izašao iz srpskih medija od momenta kada sam otišao. Nisam davao izjave tri godine. Posljednje je bilo saopštenje o ostavci. U tom saopštenju ako ga nađete vidjećete da toga nema. To je posljednja rečenica do ovog danas koje sam ja davao za srpske medije. Jedine izjave koje su bile jesu na omladinskom turniru na Zlatiboru i vezane su bile za taj turnir. Te izjave koje su se pojavile, ja nisam demantovao jer nisam dio medija. Ne mogu da komentarišem i da se pravdam za nešto što nisam rekao. Ali ću vam ipak odgovoriti, nije se promijenilo ništa. Ako stavim na vagu situaciju iz 2019. i sada, jako mi je teško da vidim koja je teža", rekao je Milošević.

Kada je prošli put Savo Milošević bio trener Partizana on je svoj posljednji meč vodio na "Karađorđu". Bila je tada u jeku pandemija virusa korona i nije bilo navijača na stadionu, a Milošević je bijesan suđenjem gađao sudiju flašicom vode. Ušao je na teren, nogom razbio mikrofon kraj terena, a čulo se i "Neću da ćutim" u prenosu. Tada je dobio crveni karton i zbog toga je pitanje da li će moći da vodi crno-bijele u narednom meču.

"Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne smije da radi trener i pedagog, prije svega trener Partizana. Ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovdje", prenio je "Sportklub" riječi Save Miloševića tada.

