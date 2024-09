Iliev doveo Savu, ali prvo poslao poruku bivšem treneru: "Stanoje, nije uvijek sve kako djeluje!"

Ivica Iliev se prvo oglasio i poslao je poruku Aleksandru Stanojeviću.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Partizan je predstavio novog trenera, staro i dobro poznato ime - Savu Miloševića. Nekadašnji legendarni napadač crno-bijelih ponovo je sjeo na klupu, a javnosti ga je predstavio još jedan povratnik Ivica Iliev. Sportski direktor prvo se zahvalio Aleksandru Stanojeviću koji je do sada vodio crno-bijele ove sezone.

"Prvo želim da se zahvalim Saletu Stanojeviću, ali ponekad u životu i fudbalu ništa nije garant da će tako biti kako izgleda u jednom momentu. Onda želim da poželim dobrodošlicu čovjeku kome sam se divio kao igraču i koga sam doveo u svom prvom mandatu kao trenera. Kada su me ljudi pitali ko će da bude novi trener, odgovarao sam sa pitanjem "Sa kim je Partizan igrao ljepši fudbal", svaki odgovor je bio "Savo." To me čini ponosnim jer svi ostali tako vide i osjećaju. Uvjeren sam da će biti sve više publike koja prepoznaje Partizanovu školu i fudbal", rekao je na startu izlaganja Ivica Iliev.

Prvi put kada je Savo Milošević vodio Partizan na mjesto trenera doveo ga je upravo Iliev, a sada će ponovo sarađivati. Sada je potrebno vrijeme da crno-bijeli stanu na noge i pokažu veći kvalitet u odnosu na prvi dio sezone.

"U svom prvom mandatu dok je trener bio Savo, Partizan je imao najveći profit i kada je riječ o Evropi i finansijama i vrijednosti igrača na tržištu. Nama je sada potrebno takav jedan period koji će vratiti stabilnost u klub. Savo je moj izbor. Došao je u trenutku kada mnogo toga je nepoznato. Kada se mnogo toga priča i analizira i postoje razne teorije, više se ne zna šta je istina, šta ne. Hoću da se zna da sportski sektor radi za sebe. Kao nezavisno tijelo koje je pripojeno cijelom sistemu. Moramo da funkcionišemo u kakvom god stanju da je situacija sada. Morali smo da donosimo odluke i donosimo ih nevezano za ostale aktivnosti. Savo je zvijezda dana, da priča o svojim planovima. Ja sam dio Skupštine i 11. oktobra ćete saznati sve o potencijalnim promjenama u sistemu. Želim mnogo uspjeha i više trofeja", rekao je Iliev.

