Borusija Dortmund namještala utakmice Bundeslige? Rumun otkrio šokantane detalj!

Po riječima nekadašnjeg rumunskog fudbalera Borusija Dortmund je pokušala da kupi utakmicu.

Nekadašnji rumunski fudbaler Laurencije Regekamp otkrio je u jednom lokalnom podkastu nevjerovatne detalje - po njegovim riječima, Borusija iz Dortmunda željela je da tokom poluvremena namjesti meč poslednjeg kola Bundeslige u sezoni 2002/03, kako bi ostala na drugoj poziciji i obezbijedila plasman u Ligu šampiona na kraju sezone.

Aktuelni šampion Njemačke imao je ideju da tokom pauze između dva dijela meča "kupi" igrače Energi Kotbusa, za koji je igrao i Rumun, a da zatim u nastavku susreta stigne do trijumfa koji garantuje drugu poziciju. Navodno, "Milioneri" iz Dortmunda bili su spremni da svakom igraču ponude oko 25 ili 30 hiljada kako bi u nastavku meča Kotbus odigrao tako da bude poražen.

Kako tvrdi Regekamp, na vrata njihove svlačionice u poluvremenu je zakucao kapiten Borusije Štefan Rojter. Nekadašnji šampion Njemačke sa Bajernom i Borusijom, prvak Evrope sa Borusije, ali i šampion Evrope i svijeta sa reprezentacijom Nemačke šutirao je vrata svlačionice u kojoj su igrači Kotbusa pravili plan za nastavak meča. U tom trenutku gubili su 1:0, ali nisu bili spremni da prihvate ponudu o namještanju meča. Izašli su na teren i izjednačili, iako su već ispali iz lige.

"Shvataš da su ga odbili? Došli su da nam ponude novac, ali nije bilo do toga... Takve stvari mora da radi cijeli tim. Nismo imali šta da dobijemo ili izgubimo. Bilo je to samo do naših ambicija. Rekli su da će nam dati pet, šest golova. Nisu nas uzimali u obzir, a onda na poluvremenu...", pričao je popularni "Rege".

Borusija nije uspjela da se plasira u Ligu šampiona jer je u poslejdnjoj utakmici prvenstva kiksnula i protiv Energi Kotbusa odigrala samo 1:1, što je iskoristio Štutgart i pobjedom nad Volfsburgom (2:0) pretekao šampiona iz prethodne sezone. Umjesto direktnog plasmana tim iz Dortmunda je otišao u kvalifikacije i tamo doživio neuspjeh, a ispovijest o dešavanjima sa početka milenijuma baca potpuno novo svjetlo na celokupnu situaciju.

"Igrali smo meč posljednjeg kola protiv Dortmunda, već smo ispali iz lige i znali smo da idemo na Majorku. To je neka vrsta tim bildinga, idete na tri-četiri dana negdje, da se družite, iako ste ispali. Mislili smo da će doći i reći 'Momci, evo dajemo vam poklon... Uzmite ovo", rekao je Laurentiju dok je rukama želio da pokaže simbol za novac.

Stiče se utisak da se Regekamp ne sjeća najbolje svih detalja iz tog perioda, pošto je tokom gostovanja u podkastu promašio podatke koji su lako dostupni na internetu. On vjeruje da je te sezone Štutgart bio šampion, dok se Borusija borila za titulu, a zapravo je Bajern prije posljednjeg kola obezbijedio trofej. Ulog meča koji je igrao bilo je drugo mjesto i direktan plasman u Ligu šampiona, pa se ne može pouzdano reći koliko je Rumun siguran izvor za ostale detalje.

Posebno kad se ima u vidu da je i sam Regekamp optuživan za namještanje mečeva. Godinu dana prije Mundijala koji je igran u Njemačkoj tamošnju javnost potresao je veliki skandal. Hrvati Ante i Milan Šapina bili su na čelu lanca ljudi koji je bio umiješan u namještanje utakmica, prije svega na drugoligaškom nivou fudbala. Tokom istrage se kroz medije provlačilo i ime Laurentija Regekampa kao fudbalera Kemnica, ali se on izvukao jer su optužbe bile neosnovane - nikada nije igrao za taj tim.

