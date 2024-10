Novak Đoković je najbolji sportista na svijetu! Jedan od najboljih Hrvata se "na prvu" sjetio Srbina

Reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol izabrao je Novaka Đokovića za najboljeg sportistu na svijetu.

Izvor: David Klein / Zuma Press / Profimedia

Reprezentativac Hrvatske i igrač Mančester sitija Joško Gvardiol je odgovarao je na nekoliko brzih pitanja. Tako su se među odgovorima našli strah od kornera u posljednjem minutu, a posebno je istakao i mladog Antona Matkovića igrača Osijeka. Ipak, titulu najboljeg sportiste na svijetu dodijelio je Novaku Đokoviću.

Na pitanje ko je njegov omiljeni igrač iz detinjstva Gvardiol je odgovorio: "To je bio Mesi. Još uvijek je moj omiljeni fudbaler jer ono što on radi je nevjerovatno", započeo je igrač Mančestera u emisiji na jutjubu Pro:Direct Soker. "Teško je objasniti šta sve radi s loptom, koliko je pametan kao igrač. To je nešto što bih i ja volio da imam, ali jednostavno nemam", ispričao je Gvardiol.

Prisjetio se Hrvat svog prvog susreta na terenu sa idolom: "Igrao sam protiv njega nekoliko puta. Prvi put je to bilo u dresu Lajpciga protiv PSG-a. Bio sam na klupi, ali sam ušao pri kraju utakmice. Bio sam jako ponosan", ispričao je.

Za najboljeg prijatelja iz svijeta fudbala Gvardiol je izabrao Matea Kovačića, dok je na pitanju o prvoj utakmici koju je gledao zastao: "Ne mogu da se sjetim... Ali vjerovatno je jedna od utakmica Dinama", rekao je reprezentativac Hrvatske.

Dobio je Gvardiol i pitanje o najvećem strahu, a odgovor je glasio: "Nemam problema sa zmijama i paucima, niti s visinom. Mogu reći da se bojim kornera protiv nas u posljednjim minutima utakmice", šaljivo je ispričao. Izabrao je Hrvat i mladog i grača na kojeg treba obratiti pažnju: "U Hrvatskoj ima jedan mladi igrač - Anton Matković. Mlad je, ali vjerujem da ima svijetlu budućnost", rekao je Gvardiol.

Tutulu potcijenjenog sportiste je dodijelio Kalvinu Filipu, a između štopera i lijevog beka nije mogao da se odluči: "Volim da igram na obje pozicije". Na pitanje omiljenog grada odgovor je glasio: "Zagreb, definitivno Zagreb". A, za omiljene superjunake izabrao je mamu i tatu.

Na kraju, dobio je i čuveno pitanje o najboljem sportisti na svijetu, a odgovor je glasio: "Sklonićemo se od fudbala i reći Novak Đoković. On je osvojio sve što je mogao", zaključio je Gvardiol.