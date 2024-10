Džaka odbio da šutira penal protiv Srbije!

Granit Džaka odlučuje ko će izvesti penal za Švajcarsku i odlučio je da protiv Srbije to ne uradi on, nego je loptu predao saigraču Brilu Embolu. Na kraju je to bila greška.

Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Švajcarsku 2:0 (1:0) u Leskovcu i tako se makar malo iskupila za poraze od iste selekcije na Mundijalima u Rusiji i Kataru. Do trijumfa su srpski igrači došli zahvaljući kiksu Elvedija i čistom majstorstvu Mitrovića, dok je mirniju završnicu donio golman Rajković odbranivši penal u 72. minutu.

Znamo da je Rajković "specijalista" za penale tako da je uspio da "pročita" da će šut Brila Emboloa ići u njegovu desnu stranu, međutim mnoge je iznenadilo - zašto je uopšte napadač Monaka šutirao? Igrao je vrlo loš meč, žalio se na povredu, ali je opet odlučeno da Embolo izvede jedanaesterac, što na kraju nije uopšte ni bio dio dogovora - otkrio je novinarima poslije susreta selektor Švajcarske Murat Jakin.

Švajcarci su se našli u čudnoj situaciji poslije penzionisanja Džerdana Šaćirija, na kome je inače bila odgovornost za šutiranje penala, pa je tako odluku trebalo da donese kapiten Granit Džaka, uz konsultacije sa Manuelom Akanđijem. I tu je čini se Džaka posustao, kao da se uplašio izazova.

Iako smo navikli da je Džaka uvijek najglasniji kada treba provocirati navijače Srbije, pa i srpske fudbalere kao u Kataru, nije smio da izvede jedanaesterac u Leskovcu. Na snimku se vidi da je Džaka nakon dosuđenog jedanaesterca uzeo loptu u ruke, ali nije bio potpuno siguran u sebe. Tada je vidio da mu prilazi Bril Embolo i da traži od njega da izvede najstrožu kaznu, a kada je to vidio, fudbaler sa Kosova i Metohije mu je predao loptu.

"Embolo je dobar momak, trudi se, žrtvuje se za tim u svakom trenutku... Ali, tražio je da ispadne heroj. Preuzeo je odgovornost, ne možete da budete ljuti na njega", rekao je Murat Jakin o odluci da penal šutira fudbaler koji nije postigao niti jedan gol ove sezone za Monako.

"Granit Džaka i Manuel Akanđiji odlučuju. Ako jedan od njih želi da šutira, neka šutira, ako ne želi - onda kapiten odlučuje ko će", rekao je Jakin i time potvrdio da je Džaka odustao od izvođenja najstrože kazne, pošto je predao loptu u ruke svom napadaču.

