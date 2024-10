"Nisam dio te ratne priče, ko je katolik, a ko pravoslavac": Nikola Katić znao da će ga pitati za himnu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine bio upitan o tome što je stavio ruku na srce tokom intoniranja himne. Njegov odgovor bio je snažan: "Da jednom za kraj završimo tu priču."

Izvor: Orange Pics BV / Alamy / Alamy / Profimedia

Novi reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić (28) bio je upitan na konferenciji za novinare za detalj pred meč protiv Njemačke, kada je stavio ruku na srce tokom intoniranja himne na stadionu u Zenici.

Odgovorio je bez problema, mada mu nije bilo prijatno što se ta situacija previše potencira, dijeli na društvenim mrežama i što se o njoj mnogo govori. Čim mu je postavljeno pitanje, priznao je da ga je i očekivao.

"Iskreno, bio sam iznenađen da ovo pitanje nije ranije došlo. Maloprije sam govorio o tim sitnicama koje su jako bitne i stvaraju kult reprezentacije. Volio bih da jednom za kraj završimo tu priču, da se ne bismo morali ponavljati", počeo je fudbaler rođen 1996. godine u Ljubuškom u BiH.

"Kao što je selektor rekao, svi su ovdje svojom voljom i željom, niko nije natjeran. Za mene je apsurdno da se 2024. dijele ljudi u ovoj državi na jednu i na drugu stranu. Mislim da smo svi tu da doprinesemo boljitku ove kao prvo reprezentacije, a kao drugo države. Nebitno ko smo, šta smo, odakle dolazimo, koje smo vjeroispovijesti. Mislim da bi konačno više trebalo da prestane sa tim podjelama. Daću vam primjer Jablanice i svega što se desilo. Niko tih dana nije pitao ništa, kako se ko zove. Svi su pomagali, svi su bili na istoj strani. Konačno je vrijeme da zatvorimo tu priču", dodao je on.

"Nisam dio te ratne priče i toga svega što je bilo u prošlosti, što se to ponavlja, što se dijeli ko je stavio ruku na srce, ko nije, da li je Hrvat, Bošnjak, katolik, pravoslavac, nebitno... Svi smo tu sa istom željom, ljubavlju, ciljem i samo tako možemo da stvorimo kult reprezentacije i da dođemo do nivoa do kojeg želimo da dođemo", zaključio je Nikola Katić.

Defanzivac BiH igra za Cirih, a odluku da se nastupa za tu državu donio je u aprilu 2024. Prethodno je igrao za mlade kategorije Hrvatske, a odigrao je i jedan meč za "A" reprezentaciju, protiv Meksika. Ipak, s obzirom na to da je bila prijateljska, u maju mu je FIFA odobrila promjenu državljanstva. Narednog mjeseca, u junu, debitovao je pod vođstvom selektora Sergeja Barbareza.

Katić je ponikao igrajući za niželigaše HNK Stolac i Neretvanac Opuzen, a afirmisao se noseći dres Slaven Belupa. Potom je 2018. zaigrao za Glazgov Rendžers, a sezonu 2021/22 proveo je na pozajmici u Hajduku iz Splita. Pred njim i saigračima iz BiH je utakmica protiv Mađarske u Zenici u ponedjeljak, protiv koje je odigrala neriješeno u septembarskom "prozoru" Lige nacija (0:0).