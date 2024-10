"Prvi put osjećam da nešto moramo!" Barbarez cijeni Mađare, ali poručuje: Imamo prvu meč-loptu za treće mjesto!

Selektor BiH najavio je sutrašnji duel sa Mađarskom (20.45).

Fudbalska reprezentacija BiH se poslije poraza od Njemačke (1:2) okreće okršaju sa Mađarskom (ponedjeljak, Bilino polje, 20.45).

Jedini bod u dosadašnjem toku Lige nacija "zmajevi" su osvojili upravo protiv Mađara (0:0 u Budimpešti, op.a.). Pred novi međusobni duel, na domaćem terenu, ambicije su mnogo veće.

"Ključno je možda za neki međusobni duel naš i tu neku tabelu u ovoj Ligi nacija. To je dodatna motivacija da pokušamo da ostvarimo pobjedu. Vraćamo se na ono, treba biti i realan, koliko god smo optimistični i zato igramo fudbal i zato i jesmo ovdje, naravno da ćemo pokušati da izborimo pozitivan rezultat. Ali, treba prvo dočekati utakmicu, pripremiti momke, razmisliti kako ćemo igrati i onda ćemo na megdan. Radujemo se što imamo šansu da napravimo iskorak", rekao je na konferenciji za novinare selektor Sergej Barbarez, a prenio portal Sport1.

Adrian Leon Barišić i Ermedin Demirović su kartonirani, pa neće biti na raspolaganju Barbarezu za sutrašnji meč. Novinare je, prije svega, zanimalo ko će "uskočiti" u tim umjesto napadača Štutgarta.

"U nekim smo idejama, imamo par nekih stvari koje možemo korigovati. Mi nismo igrali sa četiri vezna protiv Njemačke, igrali smo sa tri vezna i to je dobro što se čini da su četiri. To znači da dobro trčimo. Tri klasična veznjaka, tri štopera, dva beka i dva špica. Ja volim dosta spominjati Atalantu, kada njih gledate znate da su tri zadnja, ostalo ne znate ništa. To je bitno, da se trči, kada se igra presing da se orijentišemo prema čovjeku, prema igračima, a onda je sistem nebitan."

Barbarez podvlači da protiv Nijemaca nije imao poseban motiv, te dodaje da će mu meč protiv Mađarske biti teži.

"Ja to gledam jednu od 7-8 bitnih utakmica ove godine. Znači mi, ali nije poseban motiv. Za mene će ova utakmica protiv Mađarske biti sigurno teža. Prvi put osjećamo da bismo mi nešto kao morali. Doveli smo se u tu situaciju. Imamo prvu meč loptu za treće mjesto, ali kažem, vidjećemo kako smo odradili. Niko nije očekivao da će Mađarska i Holandija odigrati 1:1. Pokušavamo da ne računamo, nego da svaku utakmicu gledamo kao neko finale", ističe Barbarez, pohvalno govoreći o sutrašnjem rivalu.

"Mađarska pokušava uvijek da igra isti stil otkako su sa ovim selektorom i to se meni sviđa. Radite ono što znate i to funkcioniše. Nisu oni džaba bili na Evropskom prvenstvu i nisu tako odigrali prošle kvalifikacije kako su odigrali. U nas se često potencira posjed lopte. Ne znam da li imate statistiku da je Mađarska imala 18% posjed lopte protiv Holandije. Za dva dana to niko neće pričati, rezultat se pamti. Ja njih jako cijenim, oduševljen sam i smatram ih vrlo ozbiljnom reprezentacijom. Zato imamo respekta prema njima i tako ćemo ući u meč", zaključio je Barbarez.

