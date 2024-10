Mesi razara i sa 37 godina, nestvarno šta je uradio: Izmislio pet golova na jednom meču

Lionel Mesi se najbolje osjeća u dresu Argentine i sada je to pokazao.

Izvor: Shutterstock

Lionel Mesi ne staje! Godine mu ne mogu ništa, sada je postigao het-trik i dodao tome dvije asistencije u pobjedi Argentine nad Bolivijom 6:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovo je Mesiju nevjerovatni deseti het-trik u dresu reprezentacije, a postigao je na "Monumentalu" u Buenos Ajresu.

Osim Mesija golove su postizali Lautaro Martinez, Hulijan Alvarez i Tijago Almada, a ovo je Mesiju bio 189. meč za nacionalni tim. Učinak je i više nego impresivan, uspio je da postigne 112 golova i upiše čak 60 asistencija. Poslije meča je istakao da mu je i dalje sjajno u dresu nacionalnog tiuma u kome je osvojio dva izdanja Kopa Amerike i posljednje Svjetsko prvenstvo i sve je izvjesnije da ćemo ga gledati i na narednom Mundijalu.

"Lijepo je doći ovdje i osjetiti ljubav ljudi, to je ono što me pokreće. Uprkos godinama, osjećam se kao dijete i lagodno u ovom timu. Sve dok se osjećam tako i igram na nivou na kom želim, nastaviću u tome da uživam", rekao je on.

U ostalim mečevima kvalifikacija u Južnoj Americi Brazil je sa 4:0 savladao Peru i to sa dva gola Rafinje i po jednim Luisa Enrikea i Andreasa Pereire koji su ušli sa klupe. Paragvaj je dobio Venecuelu 2:1 iako je djelovalo da im se sprema poraz. Aramburu je pogodio za vođstvo gostiju, Hulio Enkiso je promašio penal u 41. minutu, ali su sa dva gola Sanabrije Paragvajci pobijedili. Bez golova su odigrali Urugvaj i Ekvador, a situacija na tabeli je takva da je Argentina ubjedljivo prva sa 22 boda, Kolumbija ima 19, Urugvaj i Brazil dijele treće mjesto sa 16, Ekvador i Paragvaj imaju 13, Bolivija je na 12, a prva "ispod crte" je Venecuela sa 11.