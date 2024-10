Španski selektor zarađuje manje od Piksija: Razbio je Srbiju, a onda digao ton kao nikad u životu

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente neće više da ćuti i traži da Savez njegove zemlje konačno ponudi novi, bolji ugovor.

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente bijesan je i više neće da ćuti. Nakon što je Španija prethodne večeri razbila Srbiju (3:0) u okviru Lige nacija, i još jednom zaigrala fudbal koji joj je donio titulu prvaka Evrope prije samo nekoliko mjeseci, odlučio je da se osvrne na svoju komplikovanu situaciju i ugovor sa Fudbalskim savezom Španije koji sve zbunjuje, posebno njega.

Luis de la Fuente sjeo je na klupu Španije 1. januara 2023. godine i uprkos tome što je pravio čuda sa mlađim selekcijama, dužina ugovora govorila je da mu Savez ne vjeruje. Kada je sve razuvjerio osvajanjem Evropskog prvenstva u Njemačkoj, ugovor ja zbog klauzule produžen do 2026. godine, ali i dalje zarađuje "smiješan novac" za ono što radi.

Tako je njegova plata oko 600 hiljada evra godišnje (negdje se spominje i da ide do milion evra), što je inače manje od većine njegovih kolega koji rade u Evropi. Pa i od selektora Dragana Stojkovića Piksija koji zarađuje od 1 do 1,4 miliona evra.

Očekivalo se da će Fudbalski savez Španije shvatiti apsurdnost situacije u kojoj se našao "najjeftiniji selektor" na svijetu, bar u odnosu na ono šta postiže, međutim - ušuškani su i drže ga na "minimalcu" jer se nije pobunio javno. Poslije silnih neispunjenih obećanja da će njegova plata biti uvećana tri puta (a zaslužio je i više), Luis de la Fuente je prvi put podigao ton. Poslije pobjede nad Srbijom u Kordobi rekao je šta mu je na duši.

"Nisam pun sebe, ali ne bi nikoga povrijedilo i da jesam, zaslužio sam. Ja sam pristojan i skroman, ali nekada i to mora da prestane..,", poručio je Luis de la Fuente "bacivši rukavicu" u pravcu Fudbalskog saveza Španije od koga očekuje isplatu, posebno ako se zna da je odbio mnoge ponude tokom ljeta. Daleko unosnije.

"Imam istu platu kao kada su me promovisali u selektora A tima iz mlade reprezentacije Španije. Bilo bi fer da konačno potpišem taj ugovor. Imao sam ponude, to je normalno. Ono što nije normalno je da prvak Evrope, ne znam da li se to ikada dogodilo u istoriji, nema ugovor. Ne znam da li bi se to isto dogodilo da je selektor Luis Enrike i dalje", priznao je otvoreno selektor Španije, a vidjećemo da li će se Španci opametiti i dati mu ugovor kakav zaslužuje.

Zaista je bizarno da selektor, koji uspjeva da napravi silu i bez fudbalera Barselone i Real Madrida, zarađuje novac za koji rade selektori prosječnih reprezentacija u Evropi.