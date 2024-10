"Praktično sam bio mrtav": Gudelj otvorio dušu o srčanom udaru, zvao i Kristijana Eriksena

Dragiša Gudelj govorio je o srčanom udaru koji je doživio na terenu i preranom penzionisanju.

Izvor: YouTube / Srceenshot / El Dia Despues por Movistar Plus

Dragiša Gudelj je zbog problema sa zdravljem morao prijevremeno da završi karijeru - u 26. godini. Brat bivšeg srpskog reprezentativca Nemanje govorio je kako je izgledalo doživjeti srčani udar na terenu tokom utakmice.

"Praktično sam bio mrtav, bez pulsa. Meni je to sve izgledalo kao sekund. Kad sam ustao, pitao sam šta mi se dogodilo. Mislio sam da me neko udario. Kasnije su mi rekli da sam bio bez svijesti oko sedam minuta, a da je srčani zastoj trajao tri minuta", ispričao je Gudelj za As.

Gudelj je od 2022. nosio dres Kordobe, ali su ga tegobe koje je imao natjerale da se penzioniše - imao je svega 30 odsto šansi da preživi. Brza reakcija ljekara spasila mu je život. "Imao sam sreće da se Bog pobrinuo da baš tada na tribinama bude prisutan njegov anđeo Pepe Segur, kardiolog bolnice u Kordobi, jedan od najboljih u Španiji i veliki navijač kluba. On mi je drugi otac, s njim imam poseban odnos", započeo je Gudelj.

Pogledajte 01:24 Dragi Gudelj kolabirao Izvor: Twitter/IngenieroPlan Izvor: Twitter/IngenieroPlan

Potom je nastavio: "On je bio prisutan i kad sam odlučio da prestanem sa fudbalom. To se desilo dva ili tri dana nakon što mi se to dogodilo drugi put. Kad me je vidio kako padam, već je znao šta se događa, odmah je uskočio na teren. S doktorom Bretonesom iz Kordobe mirno je riješio situaciju na punom stadionu", opisao je fudbaler.

Gudelj je potom nastavio: "Ni njima to nije bilo lako. Ipak, tri i po minuta života nisu mala stvar... Mogao sam da se ne vratim ili da se vratim na neki drugačiji način. Hvala Bogu i njima, jer su u pravom trenutku bili tu. Dugujem im život", ispričao je Gudelj.

Savjeti zlata vrijedni

Izvor: MN PRESS

Poslije strašne situacije koja mu se dogodila Gudelj je imao priliku da razgovara sa momkom sa kojim dijeli istu priču. Igrač Mančester Junajteda Kristijan Eriksen doživio je sličnu sudbinu kada se srušio na terenu na Evropskom prvenstvu 2021.

"Pozvao me i pričali smo skoro sat vremena nakon prvog puta kad mi se to desilo. Bio sam uplašen kao malo dijete, imao sam puno pitanja, a on je bio jako smiren. Savjetovao me je, pogotovo kad je u pitanju mentalno zdravlje. Rekao mi je da je teško, ali da moram da budem pozitivan, prihvatim situaciju i da to može svakome da se dogodi" rekao je Gudelj.