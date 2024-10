"Strašno, ovo je nedopustivo": Sivić u šoku poslije poraza od Partizana

Tomisav Sivić, trener Novog Pazara oglasio se poslije poraza od Partizana.

Novi Pazar je vodio sa 2:0, pa je u završnici drugog poluvremena izjednačio na 3:3 i samo nekoliko minuta poslije toga primio je gol koji je značio da je Partizan odnio tri boda za Beograd. Potpuni šok za domaći tim i veliko slavlje za crno-bijele.

Teško je sve to palo i treneru Pazaraca Tomislavu Siviću. Vidjelo se to i po njegovoj kratkoj izjavi po završetku utakmice. Ni on nije mogao da vjeruje šta se dogodilo. "Strašno, nedopustivo je da izgubimo dvije utakmice u posljednjim sekundama. Ne znam šta bih vam rekao. Baš je bolno", rekao je Sivić za Arenu sport.

Gol odluke za Partizan postigao je Stefan Kovač u nadoknadi vremena. Ponovila se ista sudbina Pazarcima, pošto su prije oko dvije nedjelje izgubili od Napretka u Kruševcu sa 2:1 tako što je Filip Krstić dao gol u 92. minutu.