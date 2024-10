"Morao sam da ga držim za pe*is, još mu pamtim izraz lica": Šok ispovijest - Ostajali sami u svlačionici reprezentacije

Pol Gaskojn ispričao je priču iz svlačionice Engleske na Evropskom prvenstvu 1996. godine. Pred svaki meč Les Ferdinand je pristajao da ga dodiruje po intimnim dijelovima.

Reprezentacija Engleske imala je bizaran ritual na Evropskom prvenstvu 1996. godine u svojoj zemlji. Najbolji igrač ekipe Pol Gaskojn prije svakog meča bi uhvatio centarfora Lesa Ferdinanda za polni organ.

Svako ko je bar jednom čuo za "Gazu" sigurno se ne bi iznenadio tom zahtjevu beskrajno talentovanog fudbalera koji je i tokom karijere pio, a potom decenijama bio u paklu poroka, praktično sve dok mu nisu potpuno razorili zdravlje i život.

Sa druge strane, naravno da se Les Ferdinandu takav ritual i zlostavljanje nisu svidjeli, niti je mogao da vjeruje šta mu Gaskojn traži. Gaskojn mu je konstantno pričao da mu to pomaže da igra dobro - i igrao je dobro, a Engleska je stigla do polufinala, u kojem je ispala na penale od Njemačke, kasnijeg prvaka Evrope.

Ovako je Gaskojn jednom prilikom pričao o tom "ritualu".

"Svi fudbaleri su goli i spremaju se. Pogledam sam nadole i vidio pe*is Lesa Ferdinanda. Dođavola, bio je tako veliki. Zamolio sam ga - Les, kada te molim dopusti mi da ga uhvatim. Rekao mi je - Gaza, od*ebi", kazao je on.

"Nastavio sam da insistiram i rekao sam mu - 'Molim te, pusti me, igraću dobro poslije toga'. Vjerovatno sam poslije toga bio koji bi trebalo da izađe iz svlačionice i pogledao je ka selektoru Teriju Venejblsu i slegao ramenima"

Nastavio je i poslije toga da traži napadaču istu stvar, do te mjere da mu je Ferdinand pričao sa začuđenim izrazom lica:

"Da li si ti je*eno normalan?", u šoku je i dalje bio Ferdinand

"Hajde, pusti me, igraću dobro", odgovorio je Gaskojn.

"Pustio me je da to uradim, izašao sam na teren i zaista sam igrao je*eno dobro. Potom je došla i druga utakmica, protiv Škotske, opet sam mu prišao, opet sam ga uhvatio... Zamislite kako se Les osjetio kada sam dao gol protiv je*ene Škotske. Sigurno je pomislio 'Oh, je*ote'"

"Kako je turnir odmicao, došli smo do faze da je Les Ferdinand prije svake utakmice ostajao posljednji u svlačionici i zastajao kraj vrata, pa mi sa dignutom rukom iza glave govorio: 'Hajde, požuri Gaza'", nasmijao se Gaskojn.