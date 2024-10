Ćerku Pola Gaskojna se*sualno zlostavljao engleski milijarder

Ćerka Pola Gaskojna progovorila je o zlostavljanju koje je trpila od poznatog

Britanski model Bjanka Gaskojn (37), ćerka slavnog engleskog fudbalera Pola Gaskojna, imala je samo 16 godina kada se zaposlila u Harodsu, luksuznoj prodavnici u Londonu. Željela je da to bude njena odskočna daska za poslovnu karijeru, a doživjela je užas, jer ju je se*sualno zlostavljavljao vlasnik, pokojni Mohamed Al-Fajed (1929-2023).

Otac Dodija Fajeda, koji je stradao zajedno sa princezom od Velsa, Dajanom, zloupotrebio je to što je Bjanka Gaskojn morala da se lično obraća njemu i tu je počeo njen pakao.

"Govorio mi je da je moj otac užasan roditelj, jer je dolazio u prodavnicu pijan, govorio mi je da je on sramotan. Pričao mi je da bi trebalo da se ugledam na njega kao na očinsku figuru. Isprva je postojao lažni osjećaj sigurnosti sa njim, jer sam zaista dolazila u tu prodavnicu sa ocem i majkom, a on je bio veoma šarmantan, davao nam je poklone i osjećala sam se tada veoma sigurno u njegovom prisustvu", rekla je ona za "Skaj".

Ipak, ubrzo je počeo da je napastvuje, dodiruje, da je primorava da ga poljubi, zastrašuje... "Tokom nedjeljnog sastanka me je dodirivao, osjećala sam se uplašeno, uhvaćeno u zamku", rekla je ona.

Jedne noći joj je ponudio da prespava u apartmanu u sklopu "Harodsa" i onda se pojavio u njemu. Natjerao ju je da sjedne na sofu, držao, ljubio je, a ona se nekako izvukla. "Možda me je spasilo to što je on poznavao moje roditelje, ali bilo je strašno", kazala je ona.

Tokom 22 godine ništa nikome nije rekla, pa ni ocu i majci. Rekla je da ju je bilo sramota. "Osjećala sam se strašno i nisam htjela da izgubim posao, a zaprijetio mi je da ću ga izgubiti ako nešto kažem. Sa 16, 17 godina mislite da znate šta se događa sve vrijeme, a ne znate. Sada kada pogledam, žao mi je što nisam znala i kada pogledam sebe iz tog perioda, voljela bih da sam mogla da se sačuvam. Radim sve ovo i govorim da u budućnosti moja ćerka ne bi prošla kroz ovo, da bi se o ovome govorilo i da se predatori ne bi izvukli".

Al-Fajed je vodio kompaniju od 1985. do 2010. godine i nakon toga prodao "Harods" vlasnicima iz Katara, a rukovodstvo firme oglasilo se poslije ispovijesti Bjanke Gaskojn.

"Potpuno smo zgroženi optužbama za zlostavljanje koje je izvršio Mohamed Al Fajed. Bila su to djela osobe koja je namjeravala da zloupotrebi svoju moć gdje god da je radio. Najstrože osuđujemo njegove postupke".

Ta kompanija se ovih dana suočava sa više od 250 finansijskih zahtjeva za odštetom žrtava se*sualnog napastvovanja Mohameda Al Fajeda. Svi su pokrenuti nakon emotivanja dokumentarca na Bi-Bi-Siju.

U trenutku u kojem je vršio napade, Fajed je bio vlasnik "Harodsa", hotela Ric Pariz i Fudbalskog kluba Fulam. Imao je snažne veze sa istaknutim političarima u Engleskoj i sa selebritijima.

