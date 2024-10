"Nije lako Crvenoj zvezdi": Savo Milošević o velikom problemu srpskog fudbala

Trener Partizana govorio o talentima u srpskom fudbalu i o tome u čemu kaskamo za evropskim fudbalom najvišeg nivoa.

Izvor: FK PARTIZAN

U najavi utakmice protiv Čukaričkog, trener Partizana Savo Milošević govorio je i o najtalentovanijem igraču "brđana", Mihajlu Cvetkoviću. U istom odgovoru je dotakao i širi problem - prerani odlazak talenata i njihovo teško snalaženje u inostranstvu. Kao primjer za to iskoristio je Slobodana Tedića, napadača Čukaričkog koji je sada rezerva "brđana", a ne tako davno, 2000, je otišao u Mančester siti. Za "građane" nikad nije zaigrao, a poslije pozajmica Cvoleu, Barnsliju i Čarltonu vratio se u Čuku i krenuo ispočetka.

"Ne volim individualno mnogo da pričam o mladim igračima, jer je to proces, nisu dovoljne jedna ili dvije utakmice. Proces je da od supertalentovane djece dođemo do stabilnih i talentovanih igrača. Čukarički se već godinama dosta dobro bavi mlađim selekcijama i konstantno izbacuju nove mlade. I sada imaju jednog od mojih omiljenih špiceva, Tedića, koji je na klupi. Često nam se događa nažalost da prerano odu i da tamo ne uspiju, a volio bih da mali Cvetković ne doživi sudbinu igrača koga ima pored sebe. Pričali su o tome neki ljudi da prerano prodamo, izbacimo, a tamo je veoma teško. Talenata uvijek ima, to znamo odranije", kazao je Milošević na konferenciji za novinare.

"Vidio sam dosta klinaca u Srbiji, ne samo u Partizanu, u Zvezdi ih ima par, uvijek ih ima, štagod mi mislili o našem fudbalu. Nisu oni problem", dodao je on.

A, jedan od problema je nedostatak brzine, intenziteta, eksplozivnosti u srpskom fudbalu.

"Brzo trčanje i brzo razmišljanje, ako to ne popravimo teško da ćemo moći da se nosimo sa iole ozbiljnim evropskim ekipama. Prošli put smo u Partizanu napravili tim u kojem je bilo relativno dosta brzine i zato smo mogli da se nosimo sa ozbiljnim evropskim timovima u grupi i u kvalifikacijama. Bez toga jako teško. Bez tih brzina, jako teško. Bez namjere da bilo koga uvrijedim, nije lako ni Zvezdi. To su sve ekipe koje imaju monstruozne igrače i vidjeli ste koje su to brzine", rekao je Milošević.

Potom je komentarisao i viđeno u porazu Zvezde od Monaka.

"I u tom Monaku, ako razložite, par igrača jesu majstori ali ostalo - ništa spektakularno. Ali takva agresija, brzina, eksplozivnost, intenzitet duela, trčanja, ako na to ne odgovorite, džabe vam bio takav kvalitet", podvukao je Milošević.

(MONDO)