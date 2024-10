"I ja sam bio zatečen": Savo Milošević se oglasio o otkazu Ivici Ilievu

Partizanov trener govorio je o promenama u klubu i o dolasku novog rukovodstva, u kojem su njegovi bivši saigarči.

U danu u kojem je Partizan otpustio sportskog direktora Ivicu Ilieva, odlukom na inicijativu novih čelnika, Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, javnosti se obratio trener Savo Milošević.

U sportskom centru "Teleoptik" na redovnoj konferenciji za novinare pred meč Superlige protiv Čukaričkog poručio je da je i njega iznenadila ta informacija i da može samo da izrazi zahvalnost dojučerašnjem saradniku.

"Bio sam danas u klubu oko raznih stvari, ovo je organizaciono-tranzicioni period. Od jedne uprave do drugih i pretpostavljate da ima mnogo vremena i stvari i koliko vremena provodim u Teleoptiku, toliko i na stadionu. I ja sam bio zatečen i ne mogu vam ništa reći, jer nisam učestvovao u tim razgovorima, niti znam detalje osim puke informacije. Za nešto više morate se obratiti novoj upravi, ako želite više detalja. Što se mene tiče, mogu samo da se zahvalim Ivici Ilievu na saradnji - i na ovoj sada i prethodni put, kada smo sarađivali godinu i po i imali fenomenalan odnos. To je jedino što mogu u ovom trenutku da kažem"

Uprava je poručila da vjeruje u Savu Miloševića i da je baš on potreban crno-bijelima.

"Moj status u ovoj i u svakoj drugoj situaciji je poznat, kao i svakog drugog trenera. On zavisi isključivo i jedino od onoga što će ekipa da radi. Ja sam isključivi krivac i odgovoran za ekipu i rezultate. Lijepo je dobiti podršku uprave, to je vjetar u leđa, ali moja sudbina će direktno zavisiti od onoga što budemo radili. Jeste to nezahvalno jer nisam birao ovaj tim, ali to mi niko neće uzeti u olakšavajući okolnost, ni vi mediji, ni navijači koji će sutra doći. Ne žalim se, to tako mora da bude, pogotovo u klubu kao Partizan. Da smo u fenomenalnoj sitaciji, prvi na tabeli i sa 20 miliona evra na računu, ja bih opet bio prvi na udaru. Te stvari su jasne", rekao je Milošević.

On je poručio da je dobro svjestan situacije u klubu i da je njegov stav i dalje isti - nema kukanja.

"Većina mojih prijatelja i članova porodice bili su protiv toga, ali bila je moja odluka, bio sam svjestan svih tih problema, sada još više, jer je drugačije uvijek kada provedete neko vrijeme iznutra, sa ekipom, upoznate cijelu situaciju u klubu. Znamo svi da je jako teško, ali nema kukanja".

Prethodnih dana nova uprava na čelu sa Mijatovićem i Lazovićem je posjetila ekipu u "Teleoptiku".

"Bilo je logično da se obrate ekipi, učestvovao sam i ja u tome. Svi mi smo u funkciji tima. Kakvo bilo stanje u klubu, prioritet mora da bude prva ekipa, od nje se živi i ona je ta koja može da nas dovede do zelene grane. A, ne moram ja to u ovoj situaciji da objašnjavam ni Peđi, ni Danku, oni to već znaju. Bila je to stvar za očekivati, razgovor je bio fenomenalan, i ja i svi potrudili smo se da strancima prevedemo ne samo ko su Peđa Mijatović i Danko Lazović"

To što je prijatelj i bivši cimer sa Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem ne uzima sebi kao olakšavajuću okolnost.

"Sa Dankom imam prijateljski odnos, a još više sa Peđom. Sa njim sam bio cimer, a i sa Dankom sam čak bio cimer. Prijateljstvo je jedna stvar, imali smo razgovore prethodnih dana, maloprije sam rekao da smo dosta razgovarali o svemu. Prijateljstvo je jedno, a posao je nešto sasvim drugo, on zahtjeva maksimalnu mobilnost svih nas. Prijateljstvo pomaže u startu oko nekih stvari, ali pred nama je jako težak i zahtjevan period, kako meni ovdje sa ekipom, tako i njima u rukovođenju klubom. Dobro je da smo na istim talasnim dužinama i jako je bitno da ne samo nas trojica, već desetine i desetine ljudi u klubu probamo da napravimo zajedničku energiju, da to veslanje bude u istom smjeru"

Govorio o meču protiv Čukaričkog, zakazanom za subotu u 15.55 časova.

"Prije nego što počnete da postavljate pitanja, reći ću da smo svi zdravi i to je najbitnija stavka pred sutrašnji meč. Ekipa je dobro trenirala, imamo još posljednji trening i poslednji dogovor pred meč. Ne bih se osvrtao na prethodnu (protiv Pazara), bio sam direktan u izjavi poslije utakmice i potrudili smo se da iskoristimo prethodne dane da korigujemo neke evidentne stvari u toj utakmici".

"Rezultatski to nije loše u posljednja tri meča, ali i dalje nismo izašli iz krize igre, djelovi su i dalje veoma problematični i najgore je što te padove skupo plaćamo. Uvijek ima padova, i kada se dobro igra, ali se nalaze načini da se ti padovi ublaže i da se prati što manja cijena. To je prevashodni cilj svih nas u ovom trenutku. Da te padove ublažimo"

Rekao je da Čukarički ima "sve što je potrebno da ima tim", da ima i kvalitet i iskustvo i očekuje ih u Top 4 tima Superlige. "Kada ih spolja pogledam, to je sigurno Top 4 u Srbiji" "Očekujem najteži meč od kada sam ovdje, jer je Čukarički sigurno najkvalitetniji tim sa kojim smo do sada igrali", dodao je Milošević.

Grobari će se vratiti na južnu tribinu, jer je gotov njihov protest protiv uprave koju su predvodili Milorad Vučelić i Miloš Vazura. Pozvali su navijače na stadion u Humsku i svi koji dođu imaće besplatnu ulaznicu i za meč ABA lige Partizan - Krka, koji će biti odigran u subotu od 19 časova.

"Za sve nas u klubu je sjajna vijest, svima kojima je crno-bijela boja u srcu. Pričao sam već o publici, o izostanku navijača i kakav to ima efekat negativni na sve. Ovo je sada, hvala Bogu, potpuno drugačija situacija. Nadam se da će i to biti dodatni, mali stimulans za ekipu, pored toga da domaći teren mora da bude naša velika prednost... Bez navijača ovo sve zaista nema smisla"