Kad je čuo za rat u Hrvatskoj, sve se promijenilo! Dani Olmo otvorio dušu, u Zagrebu mu pričali o devedesetima!

Dani Olmo je istakao da su ga priče o ratu u Hrvatskoj promijenile.

Izvor: EPA-EFE/Kiko Huesca

Fudbaleri Barselone razbili su Real Madrid u "El Klasiku" sa 4:0, a golove su postizali Robert Levandovski (dva puta), Lamin Jamal i Rafinja. Na ovom meču je Dani Olmo ušao u 65. minutu, a otkako je ušao na terem zaigrala je Barsa još bolje. Ponikao je Olmo u klubu iz Katalonije, ali kada nije dobio garancije da će igrati pokupio se i otišao u Hrvatsku!

Sa 16 godina je 2014. otišao u Dinamo iz Zagreba, odigrao jednu sezonu za njihov drugi tim, a onda čak pet godina bio u prvom timu. Poslije dobrih igara prodao se u Lajpcig, zatim i nazad u Barselonu, a sada je otkrio da su mu u Zagrebu mnogo pričali o devedesetima i ratu! Kako sada kaže, to što je čuo o građanskom ratu na prostorima Jugoslavije natjeralo ga je da dio svojih prihoda uplaćuje u humanitarne svrhe.

"Porodica mi je usadila tu društvenu svijest. Ono što sam doživio u Hrvatskoj takođe me natjeralo na razmišljanje. Takođe želim u Terasi, mom gradu, da pomognem djeci oboljeloj od raka. Kao fudbaleri imamo društvenu odgovornost i s malo toga što radimo puno pomažemo. Pokušavam da uradio svoj dio... Bio sam u Hrvatskoj i kada sam bio igrač i kasnije, sarađivao s momcima i djevojkama kojima smo pomagali. Bio sam s djecom oboleljom od raka. I vidio sam tu sreću, kad se djeca igraju s tobom. To je neprocjenjivo", rekao je on.

Olmo se nedavno sjajno pokazao na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, bio je najbolji igrač tog turnira, a sada je otkrio da je slušao o ratu u Hrvatskoj. I ne samo da je želio da sazna šta se tu dešavalo, već je posjetio neka jako bitna mjesta tog sukoba.

"Kada sam vidio što se tamo dogodilo prije mnogo godina, pomoglo mi je da razmislim o svemu, iako nisu baš voljeli da govore o ratu. Bio sam tamo pet godina, od svoje 16. godine, i to mi je dalo vremena da naučim i posjetim simbolična mjesta tog sukoba", rekao je Dani Olmo.

