"Bolje je da gradimo tim od nule": Natho ima ideju koja garantuje ulazak u Evropu sljedeće godine

Natho je iznio utiske poslije pobjede na domaćem terenu i pred punim stadionom.

Partizan je slavio u 13. kolu Superlige Srbije protiv Čukaričkog. Meč je završen rezultatom 3:1, ali su do njega crno-bijeli došli zahvaljujući preokretu koji je poveo Bibars Natho u 54. minutu sa linije penala. Izraelac je sumirao utiske posije velike i važne pobjede za Parni valjak.

"Znate, poslije baš dugo vremena klub je u poziciji kakva mu sljeduje dok igra kod kuće. Kad vas pitaju u inostranstvu o Partizanu, prvo im pričate o navijačima, bez njih ovaj klub nije pravi Partizan. Uvjerili smo se u snagu tih momaka, kad su uz nas mogu da nas podignu, makar odigrali i ne tako dobro. Ovo je bilo samo za njih", započeo je Natho.

Gosti su poveli u 24. minutu golom Mihajla Cvetkovića i zbog toga je klub iz Humske bio u poziciji da juri zaostatak.

"Bilo je teško, jer je Čukarički veoma dobar tim sa dobrim igračima. Mi naročito u prvom dijelu nismo imali rješenja, niti smo koristili šanse koje smo imali. U nastavku smo bili mnogo bolji, igrali smo naš fudbal i uz podršku navijača nisu mogli da nas zaustave".

Ipak, nošeni hukom s tribina uspjeli su da dođu do preokreta.

"Bilo je kao na košarkaškim mečevima. Naravno, tamo je prostor zatvoren, pa je zato i glasnije, ali ovo je bio jedan od mojih najboljih dana u Partizanu. Skoro kao onaj kad smo u polufinalu Kupa Srbije dobili Crvenu zvezdu. Imam 36 godina i odavno nisam bio uzbuđen kao tada. To je bilo veoma važno za nas, podrška je bila luda, bilo je to dobar dan".

Bilo bi još bolje kada bi se nivo takmičenja podigao neki korak iznad, odnosno na Evropu.

"Naravno, nedostaju nam međunarodne utakmice, svaki fudbaler želi dvaput sedmično da bude na terenu. Međutim, kako smo igrali posljednja tri mjeseca nismo zaslužili Evropu. Možda je za nas bolje da gradimo tim od nule, da ne preskačemo prepreke, već stvorimo dobru osnovu da se narednog ljeta nađemo u Evropi i budemo konkurentni".

Rad sa Miloševićem

Natho pamti i početak trenerske karijere Save Miloševića, pokušao je da uporedi ta dva perioda.

"Radio sam sa njim kad je došao prvi put. Savo je ostao isti, ali se malo unaprijedio, ima više iskustva. Zna dosta o fudbalu, miran je, umije da održi stabilnost kad mu ne ide, jer smo u posljednje tri sedmice bili pod velikim pritiskom. Usredsredio nas je da mislimo samo o fudbalu".

Izraelac poslije 165 odigranih mečeva još uvijek igra sa istim žarom.

"Pet godina me ljudi pitaju isto, kako igram uprkos godinama? Ako pogledate učinak, skoro svake sezone imam dvocifren broj golova i asistencija i pored toga svi pričaju o godinama, a one su samo broj. Ne igraju godine, to je iskustvo, moji kvaliteti, saigrači mi vjeruju, znaju da ću im vratiti ono što znam. Na kraju, statistika govori dovoljno".

Prema tome, ambicije Natha su jasne:

"Biću srećan ako izbijem na prvo mjesto, ali zadovoljniji pod uslovom da nam taj šut donese tri boda. Meni je to važnije nego lična statistika", rekao je.

Natho je potom dodao:

"Sad je prisutna drugačija energija, novi početak. Nadam se da ćemo ovako nastaviti, da budemo dobar tim koji će stići do Evrope. Naš cilj je da osvojimo kup i budemo drugi u ligi, jer kad igrate u Partizanu onda jurite pehare. Trenutno je realnost onaj u kupu i idemo ka njemu", zaključio je Natho.

