"Ovo je za nas najvažnija utakmica godine": Savo Milošević hvali ambijent u timu, ali i Paka

Savo Milošević obratio se medijima pred meč Partizana i Mladosti GAT u Novom Sadu.

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Partizan u srijedu od 19 časova gostuje Mladosti GAT na "Karađorđu" u Novom Sadu u okviru 1/16 finala Kupa Srbije, a kako ističe trener crno-bijelih Savo Milošević - to je najvažnija utakmica koju će odigrati do kraja kalendarske godine. Zadovoljan je Milošević zbog četiri vezane pobjede njegovog tima i ubijeđen je da će se ta serija nastaviti i protiv lidera Prve lige Srbije, ali isto tako apeluje na svoje igrače da sve zavisi od pristupa.

S obzirom da su minimalne šanse za osvajanje titule u domaćem prvenstvu, Milošević ističe da se "samo po sebi nameće" da je Kup prioritet: "Zato će pristup sutrašnjoj utakmici biti maksimalan. Igraće prva postava, najjači sastav i prilaz utakmici, motiv, koncentracija - sve mora da bude prisutno. O tome smo pričali sa ekipom i prosto mora utakmica da budfe prioritet", rekao je on.

"Ulazimo u seriju da imamo utakmice svaka tri-četiri dana. U najkraćem, stanje je dobro, naravno pobjede su najbolji lek i terapija za sve probleme. Naravno, to ne znači da smije da dođe do opuštanja. Tek dolaze teške utakmice, jedna je najbitnija, a to je ova sutra protiv Mladosti u Novom Sadu. Što se tiče utakmice, imamo problem sa Ovusuom, to ćemo danas odlučiti da li će igrati. Mogu da istaknem dobru atmosferu i ambijent na treninzima", uz osmijeh je dodao Milošević.

Trener "valjka" je istakao i da je bio ubijeđen da će njegova ekipa pobijediti Čukarički tokom vikenda i da stoga nije ni povisio ton na igrače dok je bilo 0:1, održao je govor kojim je samo htio da im da samopouzdanje, a igrači su mu vratili jer su vjerovali da će "iza odbrane" Čukaričkog ostati dovoljno mjesta za njih.

Tako je eksplodirao Gajas Zahid, za koga Milošević doda je da je kod njega "uvijek bio u prvom planu", ali su povreda i kasnije prehlada uticali da ne igra koliko je zamišljeno. Mali problem je kako uklopiti njega i Natha...

"Potpuno je drugačija priča kada su Natho i Zahid na terenu, malo je problematično da pokrijemo nazad, ali trudićemo se. Ekipa funkcioniše bolje sa njim i gledaćemo to da ispratimo", objasnio je trener koji je takođe pozdravio dolazak Miralema Sulejmanija u Partizan, i to bez novčane nadoknade.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poseban dio konferencije Milošević je posvetio Papeu Fureru, iliti Paku, koji je praktično iz prvog poteza protiv Čukaričkog asistirao. Ima samo 19 godina i Savo Milošević ističe da je to "parametar" kako i Partizan treba da edukuje igrače u svojoj školi.

"Ja sam prije desetak dana rekao da je praktično 'završen' igrač, tako da je na nama da mu dajemo minutažu i sigurno je da ćemo je dobijati. Pokazuje na terenu da je zaslužuje, a ima samo 19 godina. Ima par momaka od kojih možemo da očekujemo sve brzo. Fenomenalan i simpatičan momak, dobro dijete. Sve u napadu može da odigra, ima eksplozivnost i hitrinu, koja je neophodna za tu hitrinu, još veća je potrebna za tu desetku", naglasio je Milošević.