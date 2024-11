"Sve će ostati u sjenci tragedije": Fudbal u drugom planu, Savo Milošević prvo pomenuo nesreću u Novom Sadu

Trener Partizana Savo Milošević najavio je meč protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, u derbiju 14. kola Superlige Srbije.

Fudbaleri Partizana gostuju ekipi TSC-a u 14. kolu Superlige Srbije, a meč je na programu u nedjelju od 19 sati i 30 minuta. Pred gostovanje u Bačkoj Topoli za klupski sajt crno-bijelih očekivanja je iznio šef stručnog štaba Savo Milošević.

Prije nego što se osvrnuo na utakmicu protiv ekipe iz Bačke Topole, dao je podršku porodicama nastradalih u jučerašnjoj tragediji u Novom Sadu. "Sve će ostati u sjenci ovog tradičnog događaja. Zaista čovjek ostane bez riječi. Jedino što možemo je da pošaljemo poruku porodicima nastradalih - da smo svim srcem i dušom uz njih. Čovjek ne zna kako da se ophodi prema ovakvim stvarima. Zaista velika tragedija. Nadamo se da će porodice nekako uspjeti da prevaziđu nešto ovako veoma teško. Svim srcem i dušom smo uz njih - cijela država, cijeli narod, da nekako preguraju ove sate i dane koji su zaista užasni", rekao je Milošević.

Iako je danas teško govoriti o bilo čemu, Superliga se nastavlja već utakmicama u nedjelju. Meč u Bačkoj Topoli igraće se u veoma teškim uslovima jer nikome nije do fudbala, a Partizanu će biti teško i zbog dobre forme domaćih. Ekipa TSC-a je ostvarila dvije pobjede u nizu – najpre u meču sa Napretkom, a onda i u Kupu Srbije protiv ekipe Vršca.

"Znao sam i prije da TSC spada u najviši vrh srpskog fudbala po kvalitetu, ali je bilo logično da početak sezone bude malo teži rezultatski po njih, s obzirom na igranje u Evropi, jer to uvijek košta. Nas je koštalo, kao i Crvenu zvezdu, ali i mnoge jače ekipe. Međutim, što se tiče kvaliteta TSC-a, to je sam vrh i čeka nas, vjerovatno, zahtjevnija i teža utakmica nego protiv Čukaričkog. Kvalitet ekipe iz Bačke Topole je blizu našeg, tako da će sigurno odlučivati nijanse. Važno nam je da probamo da nastavimo ovaj niz i pobjeda i u posljednje vrijeme malo boljih igara. Mislim da imamo još prostora za napredak i da će nam trebati bar još 10 posto iznad ovog što smo igrali, ako želimo dobar rezultat sutra", istakao je Savo Milošević.

Kakav je zdravstveni bilten tima? "Što se tiče i Mujakića i Ovusua današnji trening će biti posljednji test, pa ćemo na osnovu toga da odlučimo ko je za sutra spreman. Uvijek se vodim istom mišlju, a to je da na teren izađu oni koji su 100 posto spremni, tako da nećemo ništa rizikovati. Ukoliko vidimo poslije testa da mogu, oni će biti u sastavu, a ako ne, čekaće narednu priliku", rekao je Milošević i osvrnuo se na podršku navijača: "Iluzorno je pričati o značaju, pogotovo naših navijača. Nisu naši navijači, bilo koji navijači. Možda će nam sada više podrška značiti na strani, s obzirom na to da kada je ekipa u problemu, psihološki i u svakom drugom smislu, te utakmice u gostima su često mnogo komplikovanije. Bilo bi dobro da nas navijači i sutra podrže. U Novom Sadu je bilo sigurno dvije, tri hiljade grobara, možda čak i više. Ponavljam, to mnogo pomogne, čak nam mogu sada na strani i više značiti".

Partizan meč 14. kola čeka na četvrtoj poziciji tabele u Superligi Srbije, sa 23 osvojena boda, ali i samo 11 odigranih utakmica u dosadašnjem delu. Bod, odnosno tri više od Partizana imaju OFK Beograd i Mladost iz Lučana, ali ta dva tima imaju i dvije odigrane utakmice više, pa će Miloševićev tim imati priliku da ih prestigne u narednom periodu. TSC iz Bačke Topole je na 12 utakmica osvojio 19 bodova i trenutno je sedmi na tabeli - isti broj bodova imaju još i šestoplasirana Vojvodina, odnosno osmoplasirani Čukarički.

