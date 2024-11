Željezničar jači za Al Džabera u duelu sa Veležom: Saudijca traži "pola" domovine, on odlučio da se vrati u Sarajevo

Talentovani fudbaler iz Saudijske Arabije boravio je u domovini, gdje je prema pojedinim informacijama za njegove usluge zainteresovano šest klubova.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Željezničar će u 13. kolu Premijer lige BiH ugostiti Velež, a duel starih rivala na programu je u nedjelju od 13 časova na "Grbavici".

Sarajevski klub i dalje ima mnogo problema sa povrijeđenim i rovitim igračima, ali trenera Denisa Ćorića može da raduje činjenica da se u ekipu vratio Abdulmalik Al Džaber, jedan od najvažnijih igrača "plavih" ove sezone.

"Čeka nas ekipa koja je pokazala kvalitet u posljednje dvije, tri utakmice. Momci dosta dobro rade. Imamo malih problema oko ekipe, dosta igrača nam je rovito. Nadam se kroz ova dva treninga da ćemo pokušati naći najboljih 11. Velež u svakoj liniji ima dosta kvalitetne igrače. Hrkać igra dosta dobro, kao i Pršeš, Halilović, dva bočna… Kompaktna ekipa. Trener je to digao na veći nivo. To se vidjelo na posljednjih par utakmica. Očekuje nas teška utakmica. Znate i sami, respektujemo sve, ali igramo kod kuće i zanima me samo kakvi ćemo mi biti. Budemo li na nivou kakvi smo bili na posljednjim utakmicama, neću se sekirati", poručio je Ćorić, koji će na ovoj utakmici moći da računa i na mladog Saudijca Al Džabera, koji se vratio iz domovine, gdje je bio na pregovorima sa nekoliko tamošnjih klubova.

Prema pojedinim informacijama, u pitanju je šest saudijskih klubova koji žele Al Džabera u svojim redovima, a nezvanično bi Željezničar mogao da inkasira više od pet miliona evra, što b bio najveći transfer u istoriji ne samo sarajevskog kluba, nego kompletne bh. lige. Najbliži dovođenju mladog fudbalera Željezničara je Al Nasr, klub za koji nastupa Kristijano Ronaldo.

"Nakon pregovora u Saudijskoj Arabiji, koji su još uvijek u toku, Abdulmalik Al Džaber odlučio je da se vrati u Sarajevo i trenira sa ekipom pred nadolazeću utakmicu sa Veležom. Al Džaber izrazio je snažnu želju da se vrati i podrži ekipu te pregovore nastavi iz Sarajeva", objavili su iz Željezničara.

(MONDO)