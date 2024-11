"Neki su zalutali, napustiće klub": Lalatović se naljutio, najavio velike promjene u Vojvodini

Nenad Lalatović bio je vidno ljut poslije remija Vojvodine u Superligi.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Vojvodina

Vojvodina je osvojila samo bod protiv Mladosti u Superligi. Meč na "Krađorđu" završen je bez golova (0:0). To je bio drugi meč u nizu na kom ekipa Nenada Lalatovića nije došla do trijumfa što je naljutilo srpskog stručnjaka. Nije krio nezadovoljstvo kada se obraćao medijima.

Prvo je to istakao u izjavi poslije meča, a onda i na konferenciji za medije. Žestoko je "opleo" po svojim igračima, iako ih nije imenovao. "Opet kažem, ima tu nekih koji su zalutali i koji će sigurno napustiti klub. Treba nam svježe krvi ako budemo imali novca. Ovi koji imaju visoke plate, da se odreknu 50 odsto, za nastradale porodice u Novom Sadu, to će biti moj prijedlog predsjedniku i upravi. Mislim da je to sjajan prijedlog", rekao je Lalatović.

Više od rezultata smeta mu nedostatak zalaganja njegovih pulena. "Dokle god sam ja ovdje trener, mora da se zna neki red i igrači moraju da ginu na terenu kao što su ginuli u moja prva dva mandata ovdje, tako će biti i u trećem. Mi moramo na kraju da budemo među prva četiri tima i moramo da igramo finale Kupa. To je moja velika želja i tako će biti, ne zvao se ja Nenad Lalatović. Ovakvo zalaganje nikuda ne vodi. Oni igraju fudbal za sebe, uživaju u tome kako su lijepi, zgodni. Treba da se zaljube u svoje žene i djevojke i da ginu za Vojvodinu", zaključio je Lalatović.