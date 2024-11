"Sine, sa djevojkom ti je spavao cijeli Milan, Inter i svi treneri": Fudbaler ostao u šoku kada je saznao istinu

Žoze Murinjo nije imao milosti kada je Mesutu Ozilu otkrio detalje o njegovoj tadašnjoj djevojci...

Izvor: Instagram/m10_official/aidayespica27official/Screenshot

Mesut Ozil završio je karijeru u martu prošle godine i to usred sezone. Samo je odjednom riješio da je došlo vrijeme za kraj i povukao se iz fudbala. Sada provodi vrijeme na drugi način, tako što ne izlazi iz teretane. Od žgoljavog fudbalera postao je Hulk...

Njegovu karijeru pored velikih uspjeha u sportu, maestralnih poteza, golova i asistencija obilježio je jedan detalj. O njegovoj bivšoj djevojci i reakciji Žozea Murinja priča se i dan-danas. Čuveni portugalski stručnjak nije imao milosti kada mu je otkrio istinu o Aidi Jespiki, djevojci sa kojom se tada zabavljao.

Te detalje otkrio je predsjednik Reala Florentino Perez, klub za koji je njemački fudbaler igrao od 2010. do 2013. godine. Kada su počele slabije partije svi su shvatili da je to bilo zbog Aide u koju je bio "zaljubljen do ušiju". Nije previše razmišljao o fudbalu.

"Ozil se zaljubio u jednu manekenku iz Milana. Murinjo mu je rekao 'sa djevojkom ti je spavao cijeli tim Milana, cijeli tim Intera i cijeli stručni štab'. Mislim da je Ozil poslije te izjave raskinuo sa njom. Mesut je imao 21 godinu kada je došao sa djevojkom, ali je brzo otkrio čari Madrida i promijenio je stil života. Otjerao je tadašnju djevojku i zamijenio je sa manekenkom. Koristio je privatni avion da odleti do nje, da odradi posao i da se vrati", kazao je Perez na snimku koji je dospio u javnost, a može se reći da su poslije toga i Murinjo i Ozil bili u sukobu jer se njemačkom fudbaleru nije dopalo što je tako govorio o Aidi. Pogledajte i kako ona izgleda:

Oženio švedsku glumicu

Smirio se Mesut poslije svega toga i oženio je švedsku glumicu turskog porijekla Aminu Gulše. Njih dvoje su zajedno od 2017. godine i danas imaju dvoje djece, dve ćerke Edu (mart 2020. godine) i Elu (septembar 2022. godine).

Što se njegove fudbalske karijere tiče, počeo je u Šalkeu odakle je otišao u Verder gdje je privukao pažnju mnogih velikih klubova. Najbrži je bio Real koji ga je doveo 2010. godine i poslije tri sezone u Madridu otišao je u Arsenal gdje je igrao od 2013. do 2021. godine. Karijeru je završio u Turskoj gdje je prvo igrao za Fenerbahče, pa za Bahčešehir.

Sa reprezentacijom Njemačke osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine, bronzu sa Mundijala u Južnoj Africi 2010. godine i bronzu sa Evropskog prvenstva 2012. godine.