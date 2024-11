Partizanov najveći talenat (18) dobija šansu u Humskoj: Prekomandovan zbog povreda, igraće kod Miloševića!

Nakon povrede Đorđa Jovanovića, njegov prezimenjak Dušan prekomandovan u prvi tim Partizana.

Izvor: MN PRESS

Partizan posljednjih nekoliko nedjelja pokušava da riješi probleme u kojima se nalazi, a posao nove klupske uprave nije nimalo lak. Dok se raskidaju loši ugovori i smanjuju troškovi crno-bijelih, pojavili su se problemi i u prvom timu. Savo Milošević u narednom periodu neće moći da računa na Gajasa Zahida, ali ni na Đorđa Jovanovića koji je kod novog trenera dobio veće povjerenje i uhvatio dobru formu.

Zbog povrede koju je zadobio Jovanović će pauzirati najmanje četiri nedjelje, a moguće je i da je završena jesenja polusezona za njega. U najboljem slučaju oporaviće se sredinom decembra, a nakon toga bi pred Partizanom trebalo da bude samo još jedan meč u domaćem prvenstvu - prije nego što se ode na zimsku pauzu.

Zato će Savo Milošević morati da improvizuje u veoma važnom dijelu sezone. Kapiten omladinske selekcije Dušan Jovanović prekomandovan je u prvi tim crno-bijelih i u narednim nedjeljama trebalo bi da bude veoma važan šraf u timu. Možda čak i starter, dok bi Nemanja Nikolić zadržao ulogu džokera i mlađem kolegi samo pomagao u privikavanju na seniorski fudbal.

Dušan Jovanović je prethodne sezone odigrao dva meča za prvi tim Partizana, a u Kupu Srbije protiv Grafičara postigao je i gol koji je crno-bijele odveo do penala. U Superligi je dobio tek 12 minuta protiv Radničkog iz Niša, uprkos tome što već godinama rešeta mreže u mlađim kategorijama. Za tim do 17 godina odigrao je 32 meča i postigao 20 golova, za tim do 19 godina postigao je 19 golova na 29 mečeva, dok je u Ligi šampiona za omladince bio strijelac tri puta na četiri utakmice. Sada će takvu formu morati da pronađe i u seniorskom fudbalu.

Podsjećamo, Partizan je sezonu počeo sa Mateušom Saldanjom kao prvom opcijom u napadu, ali je Brazilac u finišu prelaznog roka prodat Ferencvarošu. Još u julu je Saragosa kupila Sameda Baždara, pa je Aleksandar Stanojević povremeno i Alda Kalulua stavljao da bude najistureniji igrač tima. Nakon što se Savo Milošević vratio u Humsku, Đorđe Jovanović postao je prva opcija, a pored njega je u klubu još samo Nemanja Nikolić koji je dugogodišnji džoker crno-bijelih.

Saldanja je na šest mečeva postigao tri gola, Kalulu ima jedan gol na čak 17 utakmica, Nemanja Nikolić je na 16 mečeva dva puta tresao mrežu, a od napadača Partizana Đorđe Jovanović je najefikasniji ove sezone. Pozajmljeni fudbaler Bazela i povratnik u Humsku pogodio je šest puta na 16 odigranih utakmica.