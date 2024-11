Predrag Mijatović podigao ton: Kakve veze ima Vučić s krizom u Partizanu?!

Član Radne grupe u FK Partizan Predrag Mijatović oglasio se povodom aktuelne situacije u klubu i skandiranja na stadionu u Humskoj.

Izvor: Youtube/ Euronews Serbia/Screenshot

Predrag Mijatović je prije nekoliko nedjelja stigao u FK Partizan da pomogne Rasimu Ljajiću i ostalim članovima Radne grupe koji su došli u Humsku da spase klub, a nedavno je navijačima poručio da ne želi da čuje uvredljiva skandiranja na stadionu. Između ostalog, smeta mu što se skandira protiv predsjednika Aleksandra Vučića.

"Nemam nikakav strah. Niti sam imao strah, niti ga imam sada, niti ću ga imati sutra. Od čega strah? Pa ja pobogu nemam srpski pasoš. Ja sam Španac, sada po papirima ja sam španski građanin, nikada nisam glasao u ovoj zemlji. Ja nisam politički orijentisan. Apsolutno me to ne zanima. Šta me zanima? Partizan. Ja sam došao ovdje zbog Partizana, nisam došao da tražim nekakve druge zanimacije", ispričao je Mijatović u emisiji "Direktno s Minjom Miletić" na "Juronjuzu".

"I neću da dozvolim da se kroz Partizan, i kroz stadion, i kroz navijače, ide u tom pravcu nekakvih političkih konotacija i bilo kakvih drugih", dodao je Mijatović.

Oduševio se što je 20.000 navijača bilo u Humskoj poslije promjene uprave, oduševio ga je ambijent, ali mu je skandiranje protiv predsednika Vučića i te kako zasmetalo. Ističe da nije mogao da shvati da neko dođe na stadion i "ide u tom pravcu", zbog čega je odlučio da reaguje jer ga je to danima tištilo.

"Kakve veze ima predsjednik Vučić sa situacijom u našem klubu, krizom koja se dešava i dešavala? Ko je napravio taj dug? Pa nije valjda predsjednik Vučić sa svojim timom išao protiv sebe, pošto je Partizan državni klub, da pravi dug samom sebi. Neke stvari samo treba posložiti kako treba i razmišljati. I onda sam zbog toga insistirao da zaboravimo ko je predsjednik, da zaboravimo to skandiranje, tu odvratnu pjesmicu", objasnio je Mijatović.

Otkrio je da je u međuvremenu razgovarao sa predsjednikom Vučićem jer klub ima obavezu da kaže šta radi, prosto jer je u državnom vlasništvu, tako da je na Radnoj grupi da obavijesti u kom pravcu ide strategija za rešavanje problema.

"Šta imamo od toga? Insistiram na tome i znam da sam naljutio neki sektor navijača. Ja to znam, svjestan sam toga, ali šta treba sad da radim. Da me svi vole, zato što neću da kažem ono što mislim. Došao sam, ne zarađujem ništa, plaćam sebi sve troškove. Došao sam stvarno kao čovjek koji će da pomogne i da stvarno svoje iskustvo uložim u to. I zamislite sad da ne mogu da kažem ono što mislim. Pa šta radim onda ovdje?", rekao je Mijatović.

