Sve o utakmici Srbije i Danske: Samo pobjeda vodi Piksijeve "orlove" u četvrtfinale Lige nacija

Fudbaleri Srbije igraju protiv Danske posljednji meč u grupnoj fazi Lige nacija.

Srbija igra jedan od najvažnijih mečeva, četvrti po redu od dolaska Dragana Stojkovića na klupu. Dočekaće Dansku u Leskovcu i taj meč važan je za "orlove" iz nekoliko razloga. Mnogo toga dobrog može da donese pobjeda, jer tri osvojena boda bila bi važna i za sadašnjost, ali i za budućnost srpskog reprezentativnog fudbala.

Pred ovaj meč stanje na tabeli je takvo da je Španija sigurno prošla u četvrtfinale Lige nacija sa 13 bodova, a da Srbija može da joj se priključi. Ima pet bodova i odmah je iza Danske koja ima sedam poena. Dakle, nije potrebno mnogo kalkulisanja, trijumf i tri osvojena boda vode ekipu dalje.

Dodatni motiv za srpski tim je i želja za revanšom. U prvom meču ovih ekipa u septembru Danci su slavili sa 2:0. Ali, za razliku od tog meča sada su u timu i Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Nemanja Gudelj...

Kad i gdje se igra?

Meč između Srbije i Danske igra se na stadionu "Dubočica" u Leskovcu i počinje u 20.45 časova. Dobra vijest je i da su ulaznice rasprodate i očekuje se da će tribine da budu pune.

Gdje je prenos?

Prenos utakmice biće na Areni sport premium 1, kao i na RTS 1. Kao što ste već i navikli, tekstualni prenos utakmice moći ćete da pratite na MONDU.

"Nema kočnica i taktiziranja"

Piksija čeka četvrta najvažnija utakmica od dolaska na klupu "orlova". Prva je bila protiv Portugala i ta pobjeda odvela je Srbiju na Svjetsko prvenstvo. Druge dvije nisu bile tako dobre, a to su poraz od Švajcarske u Kataru prije dvije godine i remi baš sa Dancima na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj prije nekoliko mjeseci.

"Teže je biti selektor nego fudbaler, lakše je igrati. To su dvije različite kategorije posla. Ne mogu da se porede. Ovaj trenerski posao je jako izazovan. Odlučio sam se da se bavim njime zbog kreativnosti, da ubijedite neke ljude na zajedničkom putem da se postignu uspjesi. Nije lako, očekivanja su velika, traži se pobjeda i uspjeh, a ne može se uvijek doći do nje. Treba da imamo pošten odnos prema javnosti i medijima. To i igrač mora da ima. U klubu možete da igrate ili ne, u reprezentaciji nema to. Svjesni smo šta nas čeka i šta bismo željeli da uradimo. Nema kočnica, taktiziranja, zamisli. Takvu Srbiju hoću da vidim. Od prvog zvižduka do posljednjeg. To ću reći igračima", istakao je Piksi.

Da li ovo znači da će opet krenuti sa dvojicom napadača kao protiv Švajcarske i da će Mitrović i Vlahović biti zajedno na terenu? Odgovor će stići vrlo brzo...

Važno i zbog Svjetskog prvenstva

Pobjeda protiv Danske vodi Srbiju u četvrtfinale Lige nacija i to je činjenica, ali trijumf nije važan samo zbog tog takmičenja, nego i zbog jednog mnogo većeg. U pitanju je Svjetsko prvenstvo koja se održava 2026. godine koje se održava u Americi, Meksiku i Kanadi.

Srbija može da bude i u prvom šeširu na žrijebu za Mundijal. Po dvije prvoplasirane ekipe iz divizije "A" Lige nacija obezbijediće prvi šešir na žrijebu za kvalifikacije za Mundijal što bi u teoriji značilo lakši žrijeb u kvalifikacijama. Jedina šansa za to je pobjeda protiv Danske u Leskovcu. Šeširi još uvijek nisu formirani, ali bi trijumf "orlovima" i te kako značio...

