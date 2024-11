Najteži trening Mesijevog tjelohranitelja: Prijatelj ga gazi, a on ne osjeća bol!

Jasin Čeuko prati Lionela Mesija i dok traju utakmice, pa utrčava na teren ako postane opasno za Argentinca.

Izvor: Instagram/yasstcheuko/printscreen

Lionel Mesi jedan je od rijetkih sportista koji ima tjelohranitelja čak i dok igra utakmice - otkako nastupa za Inter Majami u SAD, svaki njegov korak prati nekadašnji MMA borac Jasin Čeuko. Tjelohranitelj kojeg Dejvid Bekam plaća čak 230.000 evra nedjeljno da bude sjenka najboljeg fudbalera svih vremena pokazao je kako ostaje u formi.

Već dugo znamo da je on fizički u izuzetnoj formi, a to ne može bez napornih treninga. Deo svog treninga Jasin je okačio na Instagram, a tamo se mogu vidjeti nevjerovatni kadrovi - dok on radi izuzetno naporne vežbe kako bi ostao u formi, njegov kolega ga nogom gazi po stomaku i isklesanim trbušnjacima. Mnogi bi posustali nakon toga, ali ne i Čeuko koji zna da mora da bude u životnoj formi. Pogledajte dio treninga:

Pored Jasina na snimku se vidi Luan Čileno, sa kojim on često sparinguje. Na društvenim mrežama se mogu pogledati snimci njihovih sparing borbi, ali i dijelovi još nekih napornih treninga. Recimo, ono kad Čileno pesnicama udarac u torzo svog prijatelja dok Čeuko radi zgibove...

