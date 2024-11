Albanci opet udarili na Rumune, haos se nastavio i poslije meča: Uvrede i sukobi, Selimi traži suspenziju!

Ponovo smo vidjeli sukob između fudbalera sa tzv. "Kosova" i jednog igrača iz Rumunije.

Izvor: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavljaju se sukobi između rumunskih i fudbalera koji nastupaju za tzv. Kosovo! Nakon haosa koji je obilježio meč Lige nacija između Rumunije i selekcije tzv. "Kosova" sada su se u duelu rumunskog prvenstva između Petrolula iz Ploeštija i Dinama iz Bukurešta sudarili Astrit Selmani i Marijan Huja.

Selmani je napadač koji je sa osam golova trenutno najbolji strijelac rumunskog prvenstva ušao je u sukob sa jednim domaćim fudbalerom Iako rođen u Malmeu u Švedskoj on je 2021. počeo da igra za "Kosovo" i za sada ima pet mečeva i jedan gol u dresu ove selekcije. Sada je dao jedini gol na meču, a onda se sudario sa Hujom na terenu. Kada su ga pitali zašto, rekao je da je Rumun vrijeđao ne samo njega, nego i njegovu porodicu.

"Huja me je uvrijedio, uvrijedio je moju majku, oca, sestru. Nastavio je sa uvredama. Govorio je ružne stvari. Šta se dešava na terenu, ostaje na terenu, a šta se dešava van njega, to je nešto drugo. Možda je van terena dobar čovjek, ali za ono što se desilo na terenu, trebalo bi da bude suspendovan na mnogo utakmica", rekao je Selmani nakon meča.

Rumun koji je inače rođen u Portugalu istakao je da su tvrdnje napadača Dinama izmišljotina i da je iznenađen onim što je čuo. Kome vjerovati, procijenite sami...

"Iznenađen sam šta je rekao. Nije istina. Imao sam fizički sukob, samo fizički. Igrače ne vrijeđam. Možda udarim, ali to je kontakt igra. Ne pričam tako na utakmici. On je rekao nešto o sestri. Otkud ja znam da ima sestru? Pružio mi je ruku da se pozdravimo. Ako sam govorio tako, zašto mi je pružao ruku? Tu su kamere, možete da provjerite. Ne znam zašto je lagao, ali nisam mu ništa rekao. To nije u mom karakteru. Ne znam odakle mu to. Nisam takav! Nisam mu rekao ništa o porodici ili bilo šta, nisam ga vrijeđao", rekao je Huja za rumunske medije.