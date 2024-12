Mijatović o krizi u Partizanu: Ne smijem da se šalim, spreman sam da saopštim i najgore vijesti!

Predrag Mijatović planira da potpuno otvoreno vodi sportsku politiku FK Partizan.

Izvor: Pink/PrintScreen

Predrag Mijatović je govorio o otpuštanjima i rezovima u Partizanu, ali je gostujući u jutarjem programu TV Pink pričao i o tome zašto se prihvatio posla u Humskoj. Klub je u dugovima, jako dugo bez titula i dobrih rezultata, sam igrački kadar prema Mijatovićevim rečima nije dovoljno kvalitetan, ali ovo je bio poziv koji se ne odbija.

"To je pitanje koje mnogi ljudi postavljaju, ali ja nikada nisam ni odlazio iz Partizana. To je moj prvi veliki izazov, taj klub mi je dao mogućnost da kroz Partizan i iskustvo koje sam stekao tu odem u inostranstvo. Mnogo dugujem Partizanu, mnogo više nego što sam mu dao. Puno puta se pominjalo moje ime zbog iskustva koje sam stekao u Real Madridu. Bio sam decidan da nije momenat da dođem, a kada sam zapitao sebe kada je momenat da dođem shvatio sam da je sada", rekao je Mijatović.

Što se samog tima tiče, dolazi januar i prelazni rok, a kasa kluba je prazna. Ipak, plan postoji i radiće se na tome da se doda kvalitet u sadašnju ekipu Save Miloševića. "Partizan ima sportsku krizu, disbalans sportskog projekta, haotičnu situciju. Napravljeno je to bez ikakvog plana, zatekli smo ekipu koja je dosta stidljiva, ekipu koja ne igra dobar fudbal i na tome moramo da poradimo. Partizan možda može da nema rezultate godinu ili dvije, ali ne može nekoliko godina. Znamo u kom pravcu treba da idemo, ali za to nam treba vremena", dodao je on.

Sa velikim entuzijazmom i energijom pristupio je novom poslu Mijatović, a sada je naglasio da se ne boji da zaposlenima u klubu saopšti i najgore vesti ako ih ima. "Ja imam tu energiju, kad krenem u tu neku fudbalsku euforiju ja imam jasne ciljeve. Nemam nikakav problem da saopštim najgore moguće stvari ne samo igračima, svima. Apsolutno sve samo u cilju da Partizan ide gore. Do sada je išao postepeno dolje, ovo je najveća kriza u istoriji Partizana i sada je cilj da idemo gore. To ću da forsiram, Sada sam često u medijima, ne zbog sebe i svoje popularnosti. Sad sam u Partizanu i fokus je Partizan. Ja sam imao problem sa medijima, znate kako je kod nas, sve je podijeljeno. Ja sam rekao idem kod svih. Znate zašto? Zato što je sada u fokusu Partizan. Navijači Partizana čitaju sve medije, sve novine. Ja ću da odem kod svih medija, a kada to završim onda ću od svih medija da tražim da me puste da radim. Sada pričamo šta je Partizan, u kom pravcu idemo, a onda me pustite da radim."

Upitan je i o dočeku kod navijača, a tu je posebno emotivno govorio kako o meču sa Čukaričkim, tako i o duelu sa Jedinstvom iz Uba koji je odigran po jako lošem vremenu na stadionu "JNA".

"Mnogo bolje nego što sam očekivao! Prihvatili su me na najbolji mogući način, kada sam došao na prvom meču je bilo 20.000 ljudi. Bio sam u velikim klubovima, ali taj neki osjećaj energije koju su me navijači uputili, naježio sam se! To je veika obaveza i odgovornost, ja ne smem sada da se poigravam i šalim. Navijače kao i igrače ne treba ih nikada lagati. Ja bih bio lud kada bih obećao odmah titulu, ali da nemam to negdje u glavi i neki plan ne bih bio ovde. Ima jedna fraza kod navijača Partizana, to nema nigde. Za Partizan se ne navija, Partizan se voli. I to je tako i Partizan treba da se voli. To je fascinantno, u tim momentima kada je teško. Evo recimo juče, ti naši najžešći navijači su došli po kiši, na stari stadion koji nema krov. Ja da mi sin gledao bih na televiziji", završio je Mijatović.