"Nažalost, nije baš najbolje!" Ovo su prve riječi Marka Jovanovića kao trenera Partizana!

Prčao je Marko Jovanović o stanju u ekipi, zdravstvenom biltenu, problemima sa kojima se suočava...

Fudbaleri Partizana su dočekali odloženi meč petog kola Superlige Srbije. Odigraće ga protiv Radničkog iz Niša od 16:30 u srijedu na stadionu u Humskoj, a tim će voditi privremeni šef struke Marko Jovanović. On je na predstavljanju pričao o Savi Miloševiću, Marku Kerkezu, ali i o samom protivniku koga crno-bijeli dočekuju na svom stadionu.

"Što se tiče utakmice, jako teška utakmica za nas. Radnički iz Niša jedna od najboljih ekipa u ligi koju vodi moj prijatelj Nikola Drinčić. On je uspio da tu energiju koju je imao na terenu i koji je nama, Partizanu donio dosta uspjeha prenese na trenerski posao i na svoje igrače. Jedna izuzetno agresivna i brza ekipa koja želi posjed tako da nam neće biti nimalo lako. Ono što je najbitnije je da su igrači svjesni situacije, svesni protivika protiv koga igramo. Vjerujem da ćemo maksimalno ozbiljno ući u utakmicu", rekao je Jovanović.

Što se tiče zdravstvenog stanja od ranije se zna da će cijelu sezonu propustiti Marko Živković, a nema ni još trojice fudbalera za ovaj susret.

"Nažalost zdravstveni bilten u ovom trenutku za nas nije baš najbolji. Kao što znate od ranije nema Gajasa Zahida, jednog od naših najbitnijih igrača, Đorđe Jovanović je do kraja polusezone odsutan. Na posljednjoj utakmici se povrijedio Mario Jurčević, tako da ni sutra nećemo moći da računamo na njega. Imamo igrače koji mogu da h zamijene i u toku današnjeg dana ćemo vidjeti situaciju i na osnovu toga ćemo se odlučiti za tim koji će izaći na teren", otkrio je Jovanović.

On je već treći šef struke ove sezone i nestabilnost nastavlja da vlada u Humskoj.

"Naravno da nijedna smjena trenera nije za igrače jednostavna, ali to su profesionalci koji iza sebe imaju smjene trenera. Juče smo obavili kratak razgovor, mislim da tu neće biti problema. Sutra nas očekuje jako bitna utakmica i fokus je samo na tome. Sutra je jako bitna energija i maksimalno zalaganje od prvog minuta. Svjesni smo grba koji nosimo i to je jako bitan detalj. Insistiraćemo na tome na sastanku sa igračima. Moramo da pokažemo da želimo da pobijedimo, da smo svjesni da uprkos situaciji smo svjesni čije boje branimo, da je to privilegija."

Što se tiče neke taktičke pripreme za meč nije bilo puno vremena, ali su sa igračima obavljeni razgovori povodom ovog meča.

"Nismo imali vremena za pripremu. Imali smo prije nekoliko dana utakmicu sa Jedinstvom sa Uba, desilo se šta se desilo. Već smo juče pričali o toj utakmici, sinoć smo bili na vezi konstatno i razmjenjivali smo neke situacije. Svi zajedno smo u ovome i zajedno ćemo donositi odluke i to ćemo predstaviti igračima", otkrio je nekadašnji defanzivac crno-bijelih.

Istakao je novi šef struke da igrači znaju kako treba da se ponašaju, da se od njih traži maksimalno zalaganje bez ozbira na to što je klub trenutno u turbulentnom periodu.

"Dobro je i jako bitno da sve te igrače znam. Oni znaju kako treba da se ponašaju i u skladu sa tim ja ću se skoncentrisati da sutra na utakmicu izađemo kako navijači očekuju. Sa mnogo energije, sa mnogo borbe. To je najveća poenta, moraš da igraš za ovaj klub da se boriš. Nebitna je situacija, privatni život, moraš da se boriš."

Na kraju je imao poruku za navijače.

"Naš klub je u jednoj fazi tranzicije i molim ih da sutra dođu u što većem broju. Molim ih da sutra dođu u što većem broju, da prepozunaju trenutak i da dođu sutra bez obzira da li sam ja ili neko drugi tu. Jedino je bitan Partizan, pozitivna energija i atmosfera. Ja vas molim kao neko ko je ovdje još dugo, kao neko ko je jedan od vas, da sutra dođete, da nas podržite, kao i u nedjelju u Pančevu jer nam je sada najbitnije."

