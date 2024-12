Oslabljeni Zrinjski gostuje u Banjaluci: "Nadam se da Borac neće imati svoj dan"

Trener Zrinjskog najavio derbi koji će sutra biti odigran u Banjaluci.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Banjalučki Borac u nedjelju od 15 časova dočekaće Zrinjski u derbiju 17. kola, a vjerovatno i najvažnijoj prevenstvenoj utakmici u dosadašnjem toku sezone.

Zrinjski u Banjaluku stiže kao lider, ali Borac može da mu preuzme prvu poziciju pobjedom u derbiju.

„Još jedan derbi u kratkom periodu, došlo smo otprilike do kraja jeseni. Idemo u Banjaluku odigrati što bolje te kao i do sada pokazati se u najboljem svjetlu, odigrati kako znamo. Pokazali smo da možemo i da znamo i probaćemo doći do nova tri boda“, rekao je trener Zrinjskog Mario Ivanković u najavi utakmice.

Šef stručnog štaba „plemić“ govorio je o ekipi Borca, kojoj je poželio da prezimi u Evropi.

„Pokazali su kroz domaće prvenstvo i Evropu da imaju kvalitet i da igraju odlično. Ekipa su koja se mnogo promijenila u poređenju sa prošlom godinom. Imaju kvalitetne igrače, koje je Žiža (op.a Mladen Žižović) posložio na svoj način i nadam se da neće imati svoj dan. Ne oslanjam se na neku njihovu dozu umora, ali i on je vjerovatno prisutan. Želim im da poslije nas zabilježe rezultat koji im odgovara da prezime u Evropi, ali sutra stavljamo sebe u prvi plan i ako budemo pravi i ako pokažemo zube nadam se da ćemo odraditi ono što planiramo“, dodao je on.

Ima Zrinjski određenih problema sa igračkim kadrom, pa tako Ivanković neće moći računati najmanje na petoricu fudbalera.

„Imamo određenih problema, nekih manjih povreda i viroza. Sigurno otpadaju Ćavar i Ćorluka, tu su od prije Prskalo, Čamber, Karačić, a danas ćemo vidjeti kakva je situacija sa ostalim igračima. Ima nas na broju, nije prvi put da se dešavaju prisilne rokade. Već smo govorili da igrači koji uđu za vrijeme utakmice sa klupe daju svoj maksimum i do sada se pokazalo da sa te strane nismo imali problema i nadam se da će i sutra biti tako. Ko god dobije priliku u prvih 11 ili na klupi daće svoj maksimum i doprinos ekipi“, zaključio je trener Zrinjskog.