Ja sam dijete i vojnik Partizana, a to igrači znaju: Jovanović poslao poruku svima u FK Partizan

Nekadašnji fudbaler Borca pred meč sa Železničarom iz Pančeva.

Vršilac dužnosti trenera FK Partizan Marko Jovanović debitovao je pobjedom nad Radničkim iz Niša (3:1), a novi izazov biće protiv kluba u kom je završio igračku karijeru - Železničara iz Pančeva. Crno-bijeli gostuju u nedjelju od 19 časova, a Jovanović ističe da je u tom klubu proveo lijepe trenutke i da pamti ulazak u Superligu.

"Ljudi koji vode klub su prema meni bili izuzetno korektni, tako da me samo lijepi momenti vežu. Za nas će ovo biti treća utakmica u sedam dana, jasno je da će biti jako teška, jer se Železničar poslije niza loših rezultata stabilizovao pod gospodinom Mirjačićem. Prošlu utakmicu su pobijedili. Brzi su, agresivni, imaju dobar spoj mladosti i iskustva. U špicu imaju odličnog Lazara Romanića, koga smo ljetos htjeli da dovedemo. Svjesni smo da neće biti lako, ali maksimalno smo spremni i fokusirani...", rekao je Marko Jovanović na konferenciji za medije.

Za njegove igrače bio je pravi šok odlazak Save Miloševića, a sada sa njima prolazi najvažnije stvari i daje im savjete. Na šta im je ukazao prije svega? "Na agresivnost i brzinu. Analizirali smo Pančevce. Malo su promijenili sistem igre dolaskom novog trenera. Po meni je Lazar Romanić među tri najbolja napadača u ligi. Nije slučajno što smo ljetos htjeli da ga dovedemo, obratićemo pažnju na njega, ali i ostale", poručio je i dodao da vještačka podloga na kojoj igraju u Pančevu neće ništa promijeniti.

Bio je iskren sa igračima, oni svi znaju da je "privremeno šef", ali ga i te kako poštuju i razumiju njegovu poziciju. Objasnio im je sve i zajedno idu na pobjedu u Pančevu.

"Promijenio sam četiri trenera u Partizanu, ali nisam očekivao da ovako brzo dobijem šansu. Raduju me pozitivni komentari, vojnik sam Partizana bio kao igrač, sada sam i kao trener. Znam da još moram da se edukujem, da je preda mnom dosta posla, ali sam svjestan da iako sam mlad i neiskusan da te Partizan gleda kroz rezultate i ideju. Prenio sam energiju na ekipu, to se vidjelo u prošloj utakmici i nadam se da će biti i sutra. Znam da jedna utakmica ne znači ništa, uvijek te pamte po posljednjoj utakmici. To što smo dali igračima šansu da osjete šta znači grb Partizana na grudima me zaista raduje, to mi je najveći plus iz prošle utakmice i ispunjava mi srce. Dijete sam Partizana, znam kako je kada debituješ. Sve poslije Partizana je igra za zaradu, afirmaciju. Djeca Partizana igraju samo iz ljubavi za Partizan", rekao je Marko Jovanović.

Takođe, novi trener Partizana prekomandovao je i Roganovića u prvi tim, obećao je još prostora za igrače iz Teleoptika, dok se za to vrijeme traži novi trener crno-bijelih o čemu je govorio i Predrag Mijatović.