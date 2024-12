"Tim poslom ne želim da se bavim": Ibrahimović otkrio šta mu smeta i zašto od toga bježi

Zlatan Ibrahimović objasnio je zbog čega nikada ne bi mogao da bude trener.

Zlatan Ibrahimović otišao je u penziju, završio je igračku karijeru, ali i dalje njegove izjave privlače veliku pažnju. Sada ima ulogu u sportskom sektoru Milana. Tako je prije nekoliko dana dao jedan zanimljiv intervju u kom je pričao o nekim zanimljivim temama.

Jedna od njih bila je i uloga trenera. Nešto što čuveni napadač nema namjeru da radi. Bar ne u bliskoj budućnosti. "Ne želim da budem trener i dalje. To je previše posla za mene. Moraš da pokrivaš mnogo stvari, da nalaziš ideje, rješenja, da spremaš i rekreiraš utakmice. Radiš danonoćno. Godinu dana kao trener bila bi za mene kao deset godina. To me ne privlači", objasnio je Ibrahimović u intervjuu za njemački "Sports ilustrejted".

Pričao je nešto detaljnije i o odnosu između trenera i igrača u današnjem fudbalu.

"Mnogi treneri imaju svoju filozofiju, stil igre i onda pojedinac postaje nevažan, jer su svi primorani da budu dio taktike ili određenog sistema. Naravno, filozofija trenera je važna, potrebno je da on vodi tim. Međutim, vjerujem da je pojedinac najvažniji dio ekipe. On je taj koji izlazi na teren i pravi razliku. Generalno, ne bih rekao da je fudbal dosadniji, već imam osjećaj da se razvija sve bolje. Jednostavno, morate da budete pametni i da ne zatvarate vrata novom razvoju."

"Volio bih da sam igrao za Bajern"

Jedno od pitanja koje je Šveđanin dobio bilo je o fudbalu u Njemačkoj. Otkrio je i da mu je krivo što nikada nije igrao u Bajernu. "Njemački fudbal je sjajan, volim stadione, uvijek su rasprodati. Igranje za klub poput Bajerna sigurno ne bi bila loša stvar, najviše ako se pogleda istorija i igrači", počeo je Ibra.

Nastavio je da hvali Bavarce. "Za mene je Bajern jedan od pet najvećih klubova na svijetu. Divim se njemačkom fudbalu i njemačkoj reprezentaciji. Ne bi Bajern mogao da me priušti. Šalim se malo. Iskreno, nikada nije postojala šansa da odem tamo. Bilo bi lijepo da se dogodilo, ali je sudbina imala druge planove za mene", zaključio je Ibrahimović.