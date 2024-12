Ovo je 11 Milana za meč sa Crvenom zvezdom: Najbolji igrač ispao iz tima, nema ni Pavlovića!

Kako stvari stoje neće startovati Strahinja Pavlović, a Kristijan Pulišić je svakako povrijeđen.

Izvor: Shutterstock

Crvena zvezda gostuje Milanu u srijedu od 21 čas u meču Lige šampiona, a nisu "rosoneri" u posebno dobroj formi. Stigao je Paulo Fonseka umjesto Stefana Piolija, ali tim je u Ligi šampiona tek na 16. mjestu. Ipak, nakon uvodna dva poraza od Liverpula i Bajera pobijedili su Briž i Slovan, ali i Real Madrid i popeli se na 16. mjesto na tabeli. U Seriji A su tek sedmi, sa 12 bodova manje od prvoplasirane Atalante i nije uprava baš zadovoljna...

"Radimo na tome da promijenimo neke stvari. Ovdje sam i vjerujem da ćemo biti bolje plasirani. Vidim da napredujemo i ubijeđen sam da ćemo se popraviti. Razumijem navijače ako su nezadovoljni pogledom na tabelu, ali optimista sam i pozitivan kao prvog dana kada sam došao u klub", rekao je Fonseka, a razliku u igrama u Evropi i Italiji u posljednje vrijeme ovako je prokomentarisao: "To su potpuno različite utakmice. Ali, mislim da se i u ligi sve više bližimo onome gdje smo u Ligi šampiona."

Upitan je da li je cilj plasman u prvih osam u Ligi šampiona, ali se zadržao na meču sa Zvezdom. "Najvažnije je da sutra pobijedimo, ali ne mogu reći da ne razmišljamo o plasmanu među osam. Ako ne pobijedimo sutra, onda će to biti teško ostvariv cilj", iskren je bio on.

Izvor: Shutterstock

Najavio je da se štoperski tandem neće mijenjati, a da Tami Abraham i Alvaro Morata neće početi kao dva špica. Umjesto Kristijana Pulišića ima već spremno rješenje. To bi vrlo vjerovatno značilo da se prvih 11 za Crvenu zvezdu zna!

“Umjesto Pulišića će igrati Loftus Čik. Kristijan ima malu povredu, a ja imam apsolutno povjerenje u Loftus Čika. Očigledno je da su njih dvojica drugačiji igrači sa različtiim karakteristikama, ali uloga ne terenu im je ista. Od Rubena tražim isto ono što tražim od Kristijana. I mislim da on to može. Jasno je da on voli da duže drži loptu, a mečevi Lige šampiona su otvoreniji i imaće više prostora”.

Ako sve bude prema očekivanom na golu će biti Majk Manjan, bekove će igrati Emerson Rojal i Teo Ernandez, a štopere Matea Gabija i Tijao. Leđa veznom redu že čuvati Rejnders i Fofana, prednju trojku će činiti Musa, Loftus-Čik i Leao, a u napadu će igrati Alvaro Morata.

Što se tiče Crvene zvezde, Fonseka poštuje tim Vladana Milojeviča. "Težak su protivnik. Iako imaju samo tri boda, riječ je o timu koji je pobijedio Štutgart 5:1. Fizički su jak tim koji pokušava da igra, ali najjače oružje su im kontranapadi preko trojice brzih napadača. Jako su opasni iz tranzicije. Ovo je važan meč za nas, želimo pobjedu i tri boda", rekao je on na kraju.