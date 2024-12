Savićević za MONDO o otetom evropskom trofeju Zvezde: "Mislio sam streljaće nas kad se vratimo u Beograd"!

Dejan Savićević je u razgovoru sa Nebojšom Petrovićem pričao o čuvenoj magli koja je spasila Milan, tituli šampiona Evrope, tragično nastradalom prijatelju, ali i otetom evropskom trofeju crveno-bijelima!

Fudbalskog boema najbolje razumiju upravo boemi. Šeki, Prele i Živa su ga poredili sa umjetnicima: "Od Savićevića ne očekujte kontinuitet, to je nemoguće. Ni slikar ne nacrta remek-djelo svaki put kad uzme četkicu u ruke. Pustite ga da diše. Da su meni stavljali okove i stege, ko bi se danas sjećao Šekija", rekao je Šekularac.

"Dejo me podsjeća na Pikasa. Udari čovjek crtu na papiru i uzme milion dolara. Poslije za istu lovu, napravi platno od pet metara", rekao je Dušan Prelević. "Dejan ima svoje note i svoju muziku. Samo mu treba otvoriti srce, ući mu u psihu i prepustiti se njegovim čarolijama", rekao je Milan Živadinović.

Kada je u Atini demolirao Krojfovu Barsu, Osim je došao u hotel da nazdravi sa Kapelom i čestita Milanu trofej Lige šampiona. Podigao je čašu i rekao: "Dragi prijatelju, da ti je Deja igrao prošle sezone, ti bi i tada bio prvak Evrope". Fabio ga je pogledao ispod oka, složio kiseli osmijeh i odgovorio: "Dragi Ivice, da je tebi igrao prije četiri godine, ti bi bio prvak svijeta."

A malo je falilo da propusti svoj prvi veliki ispit u fudbalskoj karijeri, duel dva giganta evropskog fudbala Milana i Crvene zvezde. U ljeto 1988. godine, odmah nakon potpisivanja ugovora sa najtrofejnijim srpskim klubom, sjeo je u auto porodičnog prijatelja Nastadina Begovića i iz Deligradske krenuo ka kasarni u Drajzerovoj. 'Druže pukovniče, vojnik Savićević Dejan, javlja se na raport'.

"Mislim da je vojska bila čist promašaj i nisam se previše isticao radom. Šta sam ja naučio u vojsci? Ništa. Imali smo dva pucanja za godinu dana i to je sve. Kažu: 'škola života, naučiš se redu i disciplini'. Pa ja sam i u klubu bio u vojnom drilu. Pripreme, karantini, utakmice. Eto, Peđa Mijatović nije bio vojnik, njega je to zaobišlo. I šta mu fali? Pančev je tražio Niš, jer mu je blizu Skoplja, da familija i tadašnja cura Ana mogu češće da mu dolaze u posjetu. Ja sam više volio Beograd, ali nisam računao da će tako brzo da me pošalju dalje. Ovi iz Partizana, kada su shvatili da smo ih 'izradili', namjeste mi poslije 17 dana prekomandu u Skoplje. Prije zakletve, protivno svim Pravilima službe. To je najbrža prekomanda u istoriji JNA. Srećom, dozvolili su Vojkanu Meliću da mi drži individualne treninge i da me sprema za mečeve protiv Dandalka i Milana."

Sve je bilo lakše kada je Miljan Miljanić u dogovoru sa načelnikom Generalštaba Stevanom Mirkovićem osmislio sportsku četu i oformio tim koji bi čak i u jugoslovenskom prvenstvu bio među kandidatima za titulu. "Strašna ekipa: Boban, Pančev, Bogdanović, Pantić, Čelić, Andrijašević. Postojale su norme i kriterijumi, morao si da zaslužiš mjesto u fudbalskoj četi. Milko Đurovski, Asanović i Peđa Jurić nisu prošli filtere, Miljan je rekao: 'ko ne umije da bude uzoran vojnik, ne može da bude ni fudbaler'. Okupljali smo se u hotelu Palas, odatle išli na turnire širom zemlje. U zagrebačkoj Kutiji šibica protiv Dinama i Hajduka, poslije u Jajcu na proslavi Dana republike. Trenirali smo na Vojnoj gimnaziji, igrali protiv omladinaca Partizana, Miloševića, Nađa, Đoleta Tomića... U kasarni je bilo i komičnih situacija. Jakovljević i ja u istoj četi, posle jutarnje smotre, svi sa šinjelima i čizmama, samo nas dvojica u civilci i patikama. Jednog jutra je došao neki pukovnik i kada nas je vidio, 'poćerao' nas je sa piste da ne kvarimo ostale vojnike."

BROJ 19 ZBOG HALILHODŽIĆA Desetka je oduvijek bila zaštitni znak Dejana Savićevića (čak je i Robi Bađo morao da se zadovolji 18-icom po dolasku u Milan), a mnoge je iznenadio izbor broja za Mundijal u Italiji 1990.godine. "Piksi je nosio desetku, Pape osmicu, meni su nudili neke druge brojeve, ali sam se opredijelio za 19. Taj broj je na Svetskom prvenstvu u Španiji 1982. godine nosio Vaha Halilhodžić, koga sam volio kao igrača i bio mi je uzor na početku karijere."

Sa piste, pravo na San Siro. Kao u bajci. "Moj debi u dresu Crvene zvezde je bio u tom revanšu protiv Dandalka, ušao sam umjesto Prosinečkog na početku drugog poluvremena i dao gol za 3:0. Dali smo im osam komada u dvije utakmice. I onda Milan. Drugo kolo Kupa šampiona i odmah okršaj sa glavnim favoritom za osvajanje trofeja. Da budem iskren, nisam ni slutio da ću za prvu utakmicu u Italiji biti u kombinaciji za tim. Zvezda je u prvenstvu pobijedila Dinamo sa 3:1, Mrkela je pružio fenomenalnu partiju i bio sam ubijeđen da on i Bursać počinju u špicu. Stanković je u Sportu dao izjavu: ' Ne trebaju mi ni Pančev, ni Savićević'. Uhvatio sam se za glavu, odmah sam zvao Begu. Kažem: 'Bego, reci Stanetu da me ne interesuje da igram, bitno mi je samo da se maknem iz kasarne. Ako treba, uhvatiću se za mišić na posljednjem treningu i ne moram ni da budem u protokolu'.

Sa Melićem je radio naporno, ali su treninzi u kasarni nešto drugo u odnosu na zajednički rad sa ekipom. "Bio sam svjestan svojih fizičkih mogućnosti i stavio sam Stanetu do znanja da momci koji su u boljoj formi treba da imaju prednost. Dolazimo na sastanak pred utakmicu, on čita sastav i stavlja Bursaća levo. Ništa mi nije bilo jasno. A ko će u špic? Kada je rekao 'Savićević', umalo nisam pao sa stolice. Kaže: 'ti budi gore, kreći se, probaj da zadržiš loptu'. Slušam i ne vjerujem. Pitam Piksija: 'da li je ovaj normalan, stavlja mene, a Mrkela mu odigrao utakmicu života, dao dva gola, nema rezona'. Da sam znao ranije, molio bih ga da ne igram, ali kako sada da mu kažem da neću na teren. Pomisliće da sam se uplašio. Bio sam zatečen, zato sam i odigrao daleko ispod svojih mogućnosti.

U revanšu nije bilo nedoumica oko tima. Niko nije bio zatečen i iznenađen. Naročito Savićević. Zvezdin vojnik je u 50. minutu skinuo paučinu iz ćoška Galijevog gola i izazvao delirijum na Marakani. Sve je bilo spremno za veliko slavlje u veličanstvenoj beogradskoj noći. "Magla je srušila naše snove i spasila Sakijev tim. Da se bar igralo još desetak minuta... Velika šteta."

Dan kasnije, u ponovljenom meču, proradio je tandem Stojković-Savićević i Milan je još jednom bio na ivici nokdauna. "Prihvatio sam loptu na sredini terena i onda iz okreta, bez gledanja, odigrao pas ka Piksiju koji je akciju završio maestralnim šutem pod prečku za 1:1. To je ono što sam oduvijek imao u sebi. Taj dar od boga koji mi je majka priroda podarila i koji sam usavršio u blatu livade Đečevića. Tamo nije bilo sudije da mi svira faul, da me štiti od nasrtaja i grubih startova mojih drugara. Morao sam da se borim, tražim brza rješenja. Ne postaje se veliki fudbaler na travi i parketu, nego na betonu i u blatu. Ja sam mnogo fora sa malog fudbala prenio na veliki teren, tako i taj pas koji je Piksija spojio sa golom Milana. Ne viđa se često završni pas sa centra igrališta, ako me razumijete šta hoću da kažem."

GENIJE, ŠTA IMA NOVO? Da konačno riješimo još jednu zabludu: Dejanu Savićeviću nije Silvio Berluskoni dao nadimak Genije. "Riječ je o Đermanu Bovolenti, poznatom italijanskom novinaru koji cijeli život piše za 'Gazetu delo sport'. Kada su me svi osporavali i pisali da sam promašena investicija Milana, on me je hvalio. Imao je neki specifičan stil pisanja, nije bio običan novinar. Uvijek je pravio zanimljive intervjue i ja sam mu često bio predmet inspiracije. Čujemo se i danas, malo-malo pa me pozove telefonom i kaže: 'Genije, šta ima novo, hajde nešto da napišemo, ti mi daj par rečenica, ja ću da iskoristim ono iz arhive'. Posljednji put smo razgovarali kada je umro Berluskoni. Razumije se da je njegova smrt izazvala lavinu emocija svih nas kojima je Milan u srcu i duši."

Još se rjeđe viđa okršaj dva tima koji traje skoro 270 minuta, ne računajući dramatične trenutke tokom izvođenja serije jedanaesteraca. "Promašio sam dva penala u karijeri i oba po snijegu i cičoj zimi. Jednom mi je Kocić u Novom Sadu odbranio udarac, isto je bio zaleđen teren. Stopala smrznuta, ukočena. Bili smo mladi, ludi, kupimo kopačke dva broja manje, pa vadimo uloške da bi noga lijepo legla. Čitav ritual dok se ne razgaze da budu udobne i po mjeri. Protiv Milana opet velika hladnoća, problemi sa cirkulacijom. Šutnuo sam po sredini gola, a htio sam u donji lijevi ugao. Gali se već bacio u stranu i vrhom kopačke je izbacio loptu sa gol-linije."

Slomovi protiv Milana, Kelna i Briža, poslužili su kao lekcija u istorijskoj sezoni Crvene zvezde. Put ka vječnosti vodio je od Ciriha, preko Glazgova i Drezdena, do antologijskih polufinalnih duela sa minhenskim Bajernom.

"Dva gola protiv Drezdena sam postigao iz mnogo težih situacija u odnosu na taj protiv Bajerna. Lako je kada si u punom trku i dobiješ loptu u prostor, a imaš samo jednog igrača koji te prati, kao što je bio slučaj sa Kolerom u Minhenu. Zaboravlja se na još jedan bitan detalj, mi smo obje utakmice protiv Bajerna odigrali sa sedam igrača koji su bili pod teretom žutog kartona. Zato smo u pojedinim periodima meča igrali 'u rukavicama'. Taj gol u Njemačkoj ima posebnu draž, jer smo srušili Bajernovu seriju od 47 utakmica bez poraza na Olimpijskom stadionu u evro-kupovima."

Poslije svakog gola u Kupu šampiona, Dejo je trčao u zagrljaj nepoznatom čovjeku crne kose koji je stajao pored korner-zastavice. "To je bio Bogdan Popović, rodom iz Herceg Novog, prijatan i drag momak koji je radio u marketingu Crvene zvezde. Nažalost, otišao je početkom devedesetih na ratište i poginuo na dubrovačkom frontu. Teška priča. Mnogo mi je žao, nije ni trebalo da ide na ratište. Užas. Takva su vremena bila."

U Bariju se vodila rovovska bitka na svakom dijelu terena. U Zvezdinoj igri nije bilo ni traga one rapsodije sa mečeva protiv Bajerna, Drezdena i Rendžersa, a mnogo je svedoka koji tvrde da je Ljupko Petrović od prvog minuta imao samo jednu misao u glavi - sačuvati 0:0 i dočekati seriju jedanaesteraca.

"Svako ima svoju verziju priče, u zavisnosti od toga šta mu više odgovara. To je definitivno bila najgora utakmica te generacije Crvene zvezde. Oni su taktički bolje stajali na terenu, nametnuli su od starta svoj stil igre i diktirali ritam tokom svih 120 minuta. Drugim riječima, igrali smo koliko nam je Marsej dozvolio. Izašli su visoko jer su bili savršeno svesni naših kvaliteta. Znali su da je Prosinečki u vrhunskoj formi i da imamo igrače koji su vrlo nezgodni ako im se dozvoli da gospodare sredinom terena. Uzeli su loptu i pokušavali iz posjeda da prete Diki Stojanoviću. Da se rezumijemo, imali su i oni igrače vanserijske klase, poput Vodla i Pelea, pozadi Mozera, Amorosa, Di Mekoa... Ali nisu stvorili neke izrazite šanse za gol, možda samo jednu u finišu meča kada je Piksi zalomio dva naša igrača i odigrao povratni pas za Papena. Mi smo zapretili par puta iz kontre, sve u svemu siromašno za tim kao što je Crvena zvezda."

Tokom regularnog toka oprezno i bojažljivo, sa bele tačke goropadno i nepogrešivo. "Zvučaće čudno, za nedjelju dana priprema u Monopoliju, ni na jednom treningu nismo vežbali penale. Međutim, pritisak je bio ogroman. Previše su nas opteretili važnošću utakmice i to je u drastičnoj mjeri uticalo na kvalitet naše predstave u Bariju. Imao sam utisak da će nas u slučaju poraza, streljati po povratku u Beograd. Takva se atmosfera stvorila u medijima i javnosti, a onda prenela i u našu svlačionicu. Nije nam prijala ni sedmodnevna izolacija u karantinu, čitav splet okolnosti koji je doprinio da u finalu odigramo u grču. Sa druge strane, to mi je pomoglo da svoje drugo finale Kupa šampiona, sa Milanom u Atini protiv Barselone, dočekam u mnogo opuštenijem raspoloženju. Rekao sam sebi: 'ovo je utakmica kao i svaka druga, neću ponovo da podlegnem pritisku'. Zato sam je odigrao kako treba."

Ne kako treba, nego kao u snovima. Slično utakmici na Old Trafordu 1991. godine, kada su se šampion Evrope i pobjednik Kupa kupova borili za trofej UEFA Superkupa. "Englezi kao Englezi, nisu hteli da dođu u Beograd, igrala se samo jedna utakmica i to na njihovom terenu. Cvele je uvijek bio za te kombinacije, ne sumnjam da je napravio odličan potez i da je Crvena zvezda i u tom slučaju finansijski profitirala. Da je odbio, vjerovatno bi se igralo na neutralnom terenu. Ostali smo tog ljeta bez petorice važnih igrača, otišli su Dika, Robi, Šaban, Mare i Bina. Mančester je imao penal već u drugom minutu, ali je Zvonko Milojević sjajnom reakcijom zaustavio šut iskusnog Stiva Brusa. Bio sam te večeri izuzetno raspoložen za igru, stvorili smo gomilu šansi i prosto je nevjerovatno da mreža Pitera Šmajhela ostane netaknuta. Junajted je preko Brajana Meklera postigao gol i pobijedio sa 1:0. Da su se igrale dvije utakmice, ubijeđen sam da bismo osvojili trofej."

U BARIJU SAM BIO PANČEV Igrom sudbine, jednu od najboljih partija u dresu Milana, Savićević je pružio na stadionu Sveti Nikola, kada je bio četvorostruki strijelac u pobjedi od 5:1 protiv Barija. "Morao sam da popravim utisak poslije lošeg izdanja u finalu Kupa šampiona sa Crvenom zvezdom", našalio se Dejo i otkrio intersantan detalj sa meča protiv Barija. "Ako maknete ta četiri gola, odigrao sam veoma loše. Griješio sam u dodavanju, nisam napravio ni dva driblinga, nije bilo asistencija. Ali zato, bup - gol, bup - gol. Lijevom, desnom, glavom... kako god sam je šutnuo, završila je u mreži. Na toj utakmici sam bio Darko Pančev, a kad sam htio da budem Dejo, nisam uspio. Recimo, protiv Barse sam bio pravi Savićević. I gol i asistencija i finta za fintom i sve. Isto tako protiv Pari Sen Žermena godinu dana kasnije u polufinalu Kupa šampiona. Ili u dresu Zvezde protiv Mančester junajteda. A protiv Barija, četiri pokušaja, četiri gola i sutradan u svim novinama desetka, hvalospjevi, Dejo genije... Ali džabe, jer se lično nisam osjećao zadovoljnim. To jednostavno nisam bio ja."

U Tokiju je Dejin ples trajao nepunih 40 minuta, dovoljno da još jednim genijalnim pasom spoji Jugovića sa golom i širom otvori vrata ka titulu svjetskog klupskog šampiona.

"Deklasirali smo Kolo-Kolo sa 3:0 i ta pobeda mi je draga iz više razloga. Prije svega, ekipa je pokazala moć u situaciji kada smo zbog mog isključenja čitavo drugo poluvrijeme igrali sa igračem manje. Sa druge strane, osvojio sam trofej koji će mi kasnije u dva navrata izmaći kao fudbaleru Milana. Izgubio sam jedno finale protiv Sao Paola, kada je Kapelo donio odluku da me ne stavi u tim. Poslije toga i od Velez Sarsfilda koji je u tom momentu bio daleko ispod renomea i kvaliteta Milana. Jednostavno, dogodi se utakmica kada niko u ekipi nema svoj dan. Smiješno mi je kada se setim od koga smo izgubili. Zanimljivo je da sam sa 'rosonerima' 1994. godine trijumfovao u Superkupu Evrope i na taj način kompletirao riznicu evropskih trofeja. Sa Zvezdom sam osvojio ono što nisam sa Milanom (Interkontinentalni kup), a sa Milanom ono što nisam sa Zvezdom (UEFA Superkup)."

U pravu su boemi s početka priče. Oslobodite ga stega i okova, pustite ga da diše i prepustite se njegovim čarolijama.

(MONDO, Nebojša Petrović - Mojih Top 11)