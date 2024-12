Nekadašnji direktor Milana ispričao je kako je prevario sudiju i umjesto njega odlučio da se revanš utakmica sa Crvenom zvezdom ponovi zbog "magle".

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Milan i Crvena zvezda sastaju se večeras od 21 čas na "San Siru" u okviru šestog kola Lige šampiona, a iako je u pitanju njihov peti meč u ovom vijeku, nekako se i dalje najviše prepričavaju oni susreti iz 1988. godine. Spomenuli su ga danas i Italijani u svojoj štampi, i dan-danas je mnogim navijačima Zvezde knedla u grlu kada se sjete duela sa "rosonerima", ali i magle koja je tad promijenila istoriju.

Kultna utakmica Crvena zvezda - Milan, revanš osmine finala Kupa šampiona iz 1988. godine, pomjerena je za dan kasnije zbog guste magle koja je te večeri prekrila Beograd, samim tim i "Marakanu".

Vidi opis Milan je protiv Zvezde izveo prevaru vijeka: "Ćutao sam 30 godina, moram da kažem šta sam uradio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nakon 1:1 na "San Siru" uz gol Dragana Stojkovića, Zvezda je vodila 1:0 na "Marakani" pogotkom Dejana Savićevića, da bi sudija Diter Pauli povukao igrače sa terena u 57. minutu. Naredio je da se meč ponovi sutradan, a Milan je to iskoristio "izvukao" 1:1, pa zatim i penale - u kojima je prošao dalje. Kasnije i osvojio Kup šampiona... Ali, taj meč nikako nije smio da bude ponovljen i još se na "Marakani" priča o toj nepravdi.

Milanov direktor prevario sudiju

Izvor: MN PRESS

Čak 32 godine pošto je utakmica odigrana, nekadašnji direktor "rosonera" Paolo Taveđa je u šokantnom intervjuu za navijački portal Milana priznao da je prevario glavnog arbitra te utakmice Ditera Paulija.

"Sudija Diter Pauli je prekinuo utakmicu i rekao mi da čekamo 45 minuta da vidimo da li će se magla razići. Otišao sam u svlačionicu, zapalio cigaretu i vidio četiri-pet mojih igrača da se tuširaju. Oni nisu znali da je utakmica samo privremeno prekinuta. Morao sam da reagujem očajnički, otrčao sam do sudije i rekao mu da ga nisam razumio, da je moj engleski loš, da mi je karijera uništena... Otvorio je prozor, pogledao napolje i rekao mi: 'U redu, igramo sutra'", ispričao je Paolo Taveđa i zatim je još dodao: "Nikome nisam ispričao za to, ponašao sam se kao da je sve što se događalo bilo i predviđeno".

Da stvar bude nevjerovatnija, Paolo Taveđa je posle "prevare" sreo sudiju sa utakmice Ditera Paulija.

Crvena zvezda - Milan Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

"Nisam mogao da zaspim te večeri, pa sam pitao recepcionara da mi preporuči najbolji noćni klub u Beogradu. Pozvao sam taksi i otišao tamo zajedno sa tadašnjim portparolom Gvidom Susinijem. Bilo nam je rečeno da će i sudija biti tamo... I zaista, pola sata kasnije ispred kluba je stigao bijeli mercedes iz kog su izašli Pauli, njegov pomoćnik, nekoliko djevojaka i direktori Crvene zvezde. Sudija me je vidio i razmijenili smo pogled koji govori 'znam šta radiš i ti znaš da sam te vidio'. Nisam ništa rekao".

Bilo malo, pa prevarili sudiju opet!

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC

Revanš utakmica u Beogradu riješena je poslije penal-serije u kojoj su Mrkela i Savićević promašili za Zvezdu, dok su za Milan redom pogađali Barezi, Van Basten, Evani i Rajkard.

"Odlučujući penal je trebalo da šutira mladi Masimilijano Ćepelini koji je u produžecima zamijenio Manarija. Tako je bilo zapisano na ceduljici sa izvođačima. Trener Saki je odredio momka da izvede potencijalno posljednji penal, a on nije smio da kaže da nema hrabrosti za to. I tako se u petoj seriji, pri vođstvu 4:3 za nas, nonšalantno pojavio Rajkard da šutira peti penal iako je Ćepelini bio zapisan kao izvođač. Sudija Pauli je znao, ali nije smio da kaže... Rajkard je pogodio, mi smo prošli, a u Zvezdi nisu bili svjesni da je penal šutirao pogrešan čovjek. Poslije meča sam otrčao kod Frenkija i pitao ga otkud se on pojavio. Odgovorio mi je: ’Isprva nisam htio. Ali onda sam shvatio da bi Ćepeliniju bila završena karijera da je promašio taj penal’. Bila su to dva nezaboravna dana u Beogradu", priznaje bivši funkcioner Milana.

Taveđa, koji je bio organizacioni direktor Milana od 1986. do 1993, a u njegovoj eri osvojena su dva Kupa šampiona, prvi baš nakon što su pobijedili Crvenu zvezdu.

Pogledajte 00:20 Stadion San Siro Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!