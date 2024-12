Šamrok želi tri boda i TOP 8: Novac dolazi i odlazi, ali uspjesi i uspomene koje stvaramo ostaju...

"Nećemo sutra da spuštamo gas, mi želimo da zadržimo šanse da se automatski kvalifikujemo među osam najboljih", rekao je trener Šamroka pred meč sa Borcem.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Šamrok Rovers ugostiće u četvrtak od 21 čas banjalučki Borac u šetom kolu kvalifikacija Konferencijse lige koje bi moglo da da neke odgovore kada je u pitanju plasman u nokaut fazu, ali možda čak i na to ko će imati šanse da se direktno kvalifikuje u TOP 8.

Upravo to cilj je irske ekipe, iako se susrela sa problemom da nije u potpunom takmičarskom ritnu s obzirom da je sezona u irskom prvenstvu završena prije 40-ak dana.

"Nije idealna situacija i naravno da bismo željeli da igramo više takmičarskih utakmica. To te drži u ritmu, mentalno i fizički spremnim, ali znali smo da ćemo biti u ovakvoj situaciji i nema potreba da kukamo. Igrači to ne koriste izgovor, to ste mogli da vidite i protiv Rapida. Ova utakmica će biti malo bolja, jer nismo imali toliku pauzu, sada je prilično normalan raspored", rekao je trener Šamrok Roversa Stiven Bredli.

Njegova ekipa zaradila je dosad nešto više od Borca, boriće se za dodatni bonus, ali Bredli kaže da nije u tome stvar.

"Novac dolazi i odlazi u životu i fudbalu. Novac je važan ali još važnije je stvaranje uspomena, ovih posebnih večeri koje ćemo pamtiti zauvijek. Na kraju ćemo moći svojoj djeci i unucima pričamo o tome, novac dođe i ode. To nas je uvijek pokretalo, to da stvaramo te nezaboravne trenutke. Naš motiv je da pobijedimo u još jednoj evropskoj utakmici. Sa 11 bodova ne bismo bili u TOP 8, ali bismo i dalje imali šanse. Fokusirani smo samo na sljedeću utakmicu koju igramo protiv dobrog tima, želimo da pobijedimo, a ako uradimo to imaćemo i dalje šanse za top8. Naš cilj je bio na početku da prođemo dalje, poslije Larnea rekli smo da želimo i više. Ako sutra pobijedimo imaćemo i dalje šansu".

I Borac i Šamrok Rovers igrali su u Konferencijskoj ligi protiv APOEL-a, Banjalučani su slavili na Kipru, Irci su remizirali kod kuće.

"Pomoglo nam je što smo ih gledali protiv istih ekipa s akojima smo mi igrali APOEL-a i Vikingura. Gledali smo ih dosta, znamo šta nas očekuje, ali ako budemo na nivou iz Beča možemo da pobijedimo bilo koji meč. Morate biti oprezni kada poredite to koga smo mi pobijedili, igrali neriješeno, koga su oni pobijedili... Treba biti veoma oprezan i kako gledate na te rezultate. Identitet Borca je jasan, oni su jako snažna ekipa, dosta golova dolazi nakon centaršuta jaki su na oba boka, dosta igrača dolazi u šesnaesterac, opasni su. I naša i njihova ekipa voli da kontroliše igru iz sredine i mislim d aje to ključno polje na kojem će se odlučivati utakmica. Jako ih poštujemo, znamo da će biti teška utakmica, ali isto tako znamo na kojem nivou možemo da budemo i da možemo da pobjeđujemo".

Šamrok Rovers je u nešto povoljnijoj situaciji jer ima bod više, ali opuštanja neće biti.

"Ako me pitate da li ćemo spustiti nogu s gasa odgovor je ne. Želimo da dođemo u situaciju da se automatski kvalifikujemo. Jako je teško jer ćemo vjerovatno morati da pobijedimo i Čelsi, ali to ništa ne mijenja mi idemo na pobjedu. Ne mijenjamo naš mentalitet. Nekad malo bolje ili lošije igramo, ali uvijek imamo isti mentalitet, a to je da idemo na pobjedu“, rekao je Bredli koji nije želio da priča o tome ko je favorit.

Ne sjećam se kada su irski klubvoi posljednji put otišli u Evropu i morali da budu favoriti. No je nonsens. Ako smo favoriti favoriti smo, ako smo autsajderi u redu, to za nas nema veze. Igrači su mentalno jaki i bez obzira kakve nam se šanse daje mi ćemo dati sve od sebe, ako to bude dovoljno biče, ako ne, ok", zaključio je on.