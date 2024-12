Zlatan Ibrahimović protiv Zvezde progovorio o povratku! "Reći ću vam ovo iskreno, sa mnom je druga priča"

Šveđanin se pojavio na San Siru za meč Milan - Zvezda i odmah su ga pitali da li se vraća na teren!

Legendarni centarfor Milana Zlatan Ibrahimović (43) pojavio se na utakmici Lige šampiona protiv Crvene zvezde na San Siru i bio upitan za povratak na teren. Šveđanin se povukao prošlog ljeta upravo kao špic roso-nera i poslije godinu i po van terena priznao je da ne bi mogao da pomogne ekipi.

"Moram da budem iskren. Osjećam da nemam više snagu da pomognem ekipi na terenu, jer je sa mnom to bila druga priča. Van terena, svi imaju svoje karaktere. Pokušavamo da dajemo sve od sebe, a najvažnije je da im ne dopustimo da se ne opuste. Jako je bitno kakav stav imaju, a mi vjerujemo u njih i u to što rade", pružio je podršku Ibra ekipi.

Dok je davao izjavu, kraj njega je sjedio čuveni Tijago Silva (40), defanzivac koji je igrao za Milan od 2009. do 2012. Koliko bi on pomogao ekipi?

"Mnogo! Kada sam igrao sa njim, imao sam osjećaj kao da je on Ibrahimović u odbrani. Imao je nevjerovatnu karijeru i još igra (za Fluminense, prim. novin). Savjetovao sam ga da nastavi sve dok se osjeća dobro. Srećan sam zbog toga što sam igrao sa njim, iako me je prvi put odveo iz Milana", nasmijao se Ibrahimović, aludirajući na to da ga je Brazilac "odveo" u Pari Sen Žermen 2012.

"Trener je dao sebi oduška, nije bio srećan"

Ibrahimović je trenutno savjetnik u Milanu, prisutan je praktično svakodnevno i njegova uloga je veoma aktivna. Tako je dobro upućen u sve što se događa i izbliza prati kako osciluje forma ekipe trenera Paula Fonseke. Minulog vikenda, roso-neri su izgubili na gostovanju Atalanti (1:2), a Fonseka je žestoko kritikovao sudije. Nije to bilo Šveđaninu po volji.

"Ako pričamo o sudijama, one imaju značajan utisak na mečeve. Hoćemo da im pomognemo i poštujemo ih, a naš trener je bio emotivan i nije bio srećan. Malo je dao sebi oduška, ali na kraju poštujemo sudije - i to ne samo njih četvoricu na terenu, već njih sve".

Kada je u pitanju Liga šampiona, Ibrahimović se nada pobjedama protiv Zvezde, Đirone i Dinamo Zagreba i direktnom plasmanu u Top 8. "U februaru nas čeka meč protiv Bolonje i dobro je za nas da imamo manje utakmica, da bi igrači sačuvali snagu. Zato je cilj da pobijedimo u svim mečevima. Na papiru to djeluje lako, ali nije. Svaki meč je težak i potrebno je da svakom pristupimo kao da je finale".

