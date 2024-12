Napustio faks zbog fudbala, obožava Đokovića! Golman Šamroka za MONDO: Niko ne razmišlja "biće lako protiv Borca"!

Leon Pols u intervjuu za MONDO govorio o banjalučkom Borcu, kako ga je proslavila utakmica u kojoj je izgubio 7:0, zašto mu majka svake sedmice šalje video Novaka Đokovića i s kojim je reprezentativcem BIH odrastao u HSV-u.

Izvor: ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia

Evropski put Borca poslije gostovanja na Islandu i Kipru, te pobjede nad LASK-om nastavlja se duelom protiv Šamrok Roversa u četvrtak od 21 čas po našem, odnosno 20 časova po lokalnom vremenu.

U dosadašnja četiri kola Konferencijske lige Borac je osvojio sedam bodova i na pragu je plasmana u nokaut fazu, što bi bio najveći uspjeh bh. klupskog fudbala. Remi u Dablinu protiv Šamrok Roversa gotovo sigurno bi značio potvrdu plasmana u naredni krug, a pobjeda bi ga definitivno ovjerila, bez obzira na ostale rezultate u preostala dva kola.

Za pobjedu na Stadionu Tala u južnom dijelu Dablina biće potrebno da fudbaleri Borca savladaju Leona Pelsa, 27-godišnjeg njemačkog golmana, koji je od ove sezone "broj jedan" među stativama irskog kluba, a samo toliko utakmica je propustio u prvenstvu.

Istini za volju, Šamrok Rovers nije domaće prvenstvo završio na najbolji način. Iako je borba trajala do posljednjeg kola titulu je na kraju osvojio Šelburn.

„Naša sezona nije dobro počela, imali smo mnogo problema, a u jednom trenutku imali smo čak 11 povrijeđenih igrača, uključujući i mene. Mi nismo znali na koga možemo da računamo, a za tim je važno da imaš uigranost, hemiju među igračima. Loše smo počeli sezonu, ali nakon te male pauze u junu nastavili smo odlično, gradili smo ekipu i ta druga polovina je bila odlična, u zadnja dva mjeseca možda smo izgubili dvije utakmice. A i to je bilo poslije jako važnih utakmica protiv Celja u evropskim kvalifikacijama“, počeo je intervju za MONDO golman Šamrok Roversa Leon Pels.

Izvor: ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia

Za razliku od prvenstva u Konferencijskoj ligi im ide sjajno i osvojeno je osam bodova, a Šamrok je jedna od šest ekipa koje nisu poražene u ovom takmičenju.

"Tokom zadnje dvije,tri godine imali smo prilično uspješne nastupe u Evropi, dosta igrača sada ima to evropsko iskustvo. Igrao sam 49 utakmica ove sezone, neki malo manje, imamo dosta utakmica i dosta iskustva i mi sada svi znamo šta nas očekuje u tim evropskim utakmicama i koji je ulog. Nismo toliko dobro igrali u prvenstvu koliko u Evropi".

Slijedi duel koji nas najviše zanima, a to je duel sa banjalučkim Borcem koji je takođe jedno od najprijatnijih iznenađenja Konferencijske lige.

"Svi znaju sa čim Borac ulazi u utakmicu. Borac je pobijedio APOEL, ekipu sa kojom smo i mi igrali. Osvojili smo bod, APOEL je jako dobra ekipa, dominirali su u toj našoj utakmici, a Borac ih je dobio i to jasno pokazuje za šta je sposoban. Neće biti laka utakmica. Mi smo svoje lake utakmice već odigrali. Borac je samo bod od nas. Biće izjednačena utakmica", rekao je Pels i nastavio:

"Naša jedina prednost je što igramo kod kuće, ali to ne mora mnogo da znači u fudbalu. Iskreno, mi u ovu utakmicu ne ulazimo razmišljajući to je ekipa iz BIH, biće lako. Naprotiv. Za nas je to teška i izazovna utakmica. Nije utakmica kao kad igraš sa Čelsijem, ali ono što je uradio Borac je impresivno. Ono što su napravili je slično našem uspjehu".

Za razliku od Borca koji je u žestokom ritmu četvrtak – nedjelja Šamrok Rovers je u međuvremenu završio prvenstvenu sezonu, i to još 1. novembra.

"Prednost naša je što smo se odmorili i oporavili, ali naš nedostatak protiv Borca je to što oni igraju jednu, pa čak i dvije takmičarske utakmice sedmično. Imaju tu mentalnu oštrinu, dok mi nismo igrali mnogo u protekle četiri sedmice. Možda su im tijela umorna, naša su odmornija, ali oni su mentalno u fokusu, dok mi nismo toliko. Biće neizvjesno, jer oba faktora su jako važna. Mislim da će biti prilično izjednačena utakmica kada gledamo i kvalitet i prednosti i mane. Zapazio sam Despotovića, on djeluje prilično opasno i koliko sam upratio zabijao je neke jako važne golove", istakao je Pels.

Dvadesetsedmogodišnji golman rođen je u Njemačkoj gdje je počeo karijeru u omladinskim selekcijama HSV-a, u kojima je tada bio i Ermedin Demirović, sadašnji napadač Štutgarta i reprezentacije BIH.

"Demirović je napravio pravu stvar, a ja sam možda pogriješio što sam se odlučio da budem golman, možda sam i ja trebao da budem napadač. Šalim se. Sjećam se on je generacija godinu starija od mene, u toj generaciji imali su nekoliko jako dobrih igrača, jedan igra u Brentfordu, Ermedin je u Štugartu, tu su još neki koji igrjau u Holandiji. Njihova generacija je mnogo uspješnija nego moja, kada su u pitanju karijere u profesionalnom fudbalu. Sjećam ga se i tada je bio odličan na treninzima, naši roditelji su se družili, moja majka se uvijek družila sa ljudima iz Jugoslavije. Bio je impresivan i već tada sam vidio koliki je potencijal. On je možda i iznenadio sve koliko je daleko dogurao, igra u Bundesligi, reprezentaciji BIH, tu je nekad i kapiten, impresivno. Izuzetno poštujem sve što je ostvario, a vjerovao sam da može mnogo. Donosio je dobre odluke, njegovi roditelji takođe, što je jako važno i čestitam mu na svemu".

Izvor: ©INPHO/Laszlo Geczo / imago sportfotodienst / Profimedia

Njihovi putevi su se brzo razišli i postali potpuno različiti. Dok je Demirović od Hamburga preko Lajpciga, Španije i Francuske stigao do Bundeslige, Pels je svoju profesionalnu karijeru počeo u Irskoj. Ali tek nakon što je proveo nekoliko godina u SAD i Engleskoj.

"Sad kada se osvrnem nije mi jasno. Bio sam mlad, tek napunio 17 i otišao sam u Ameriku sam, nisam imao nikakvu porodicu domaćina. Moji roditelji su željeli da imam dobro obrazovanje, a isto tako kroz taj njihov sistem imaš mogućnost i da dođeš do MLS-a. Moja majka je bila veoma uzbuđena. Imao sam ponudu iz Njujorka i to je možda odlučilo, da sam dobio ponudu koledža iz Ohaja ili Ajdaha vjerovatno bih ostao u Njemačkoj. U to vrijeme igrao sam za U17 ekipu Nordešteta, što je najjači nivo za taj uzrast, ali da sam ostao u Njemačkoj moj put ka profesionalnom fudbalu bi bio teži", iskren je Pels.

"Amerika je dobro životno iskustvo, a uvijek govorim da se sve dešava sa razlogom. Nisam tada mnogo razmišljao, čim sam dobio ponudu pristao sam i sljedećeg dana bio na JFK aerodromu. Znam da je moj put malo neobičan, ali ne kajem se ni zbog čega", dodao je on.

Nakon godine provedene u čuvenoj IMG sportskoj akademiji na Floridi prešao je u Englesku u „i2i Akademiju“.

"Tu sam imao predavanja prijepodne, a onda trening sa proslavljenim fudbalerima. To mi je djelovalo izazovno, jer su mi za dolazak u MLS trebale i jako dobre ocjene na koledžu, a ja nisam bio baš najambiciozniji kada je obrazovanje u pitanju, jer samo sam želio da igram fudbal. Ovaj novi sistem u Engleskoj mi je odgovarao, a imali su i dobre trenere koji su bivši proslavljeni fudbaleri poput Džonatana Grininga, Brajana Hjuza... Tamo sam bio tri godine, ostala su mi dva semestra do kraja studija, a onda sam igrao prijateljsku protiv Šamrok Roversa sa timom iz engleske osme lige Tadkaster Albionom..."

Utakmica u kojoj je njegova ekipa doživjela ubjedljiv poraz, a on stalno vadio loptu iz mreže zapravo je bila njegova odskočna daska ka profesionalnom fudbalu.

"Izgubili smo 7:0, ali ja sam imao otprilike 40 odbrana. Trener Šamroka Stiven Bredli je pitao ko je ovaj, vidio je mene još kako za razliku od većine Amerikanaca koji su mirni i tihi, galamim na terenu. On me doveo na probu, prošao sam ju, potpisao sam za Šamrok i nakon dvije godine postao prvi golman krajem prošle sezone. Malo sreće i toga da sam znao šta radim, rekao bih tako sam uspio".

Zbog fudbalske karijere zanemario je onu akademsku.

"Nisam završio fakultet. U međuvremenu se desio BREXIT i to je mnogo zakomplikovalo sve. Nakon toga, zatim i kovida, više nije bilo mogućnosti da to nekako završim. Ako se odlučim da završim fakultet to će biti za deset godina".

Iako ima 27 godina Leon Pols je uvjeren da može da dođe i do najvišeg nivoa fudbala, a volio bi da se jednog dana vrati u rodnu Njemačku i zaigra u Bundesligi.

"Naravno da bih volio. To mi je jedan od ciljeva, neka od pet najjačih pet liga. U Englesku je jako teško doći, jer ja ne igram za reprezentaciju, što je jedan od uslova, ali Njemačka, Španija, Italija, Francuska..."

Kakve veze Pels ima sa BiH?

Ermedin Demirović sa kojim je bio u omladinskim selekcijama HSV-a jedina njegova poveznica sa BIH. Leon Pols ima bh. korijene pošto je njegova majka Munira Nadarević Šumaher iz Cazina.

"BIH je zemlja odakle je moja majka. Ja sam ponosni Nijemac, ali sam i ponosni Bosanac", rekao je Pol, a onda prokomentarisao da li bi se jednog dana stavio na raspolaganje selektoru „zmajeva“, ko god da to bude.

"Sada je malo teško sa tim dvojnim državljanstvom u Njemačkoj, nije jednostavno da zadržim njemačko državljanstvo, ukoliko bih dobio bh. državljanstvo. Ukoliko bih htio da se odreknem njemačkog državljanstva radi bosanskog to bi me koštalo i veze, mog braka. Moja žena je Ruskinja i praktično bi bilo nemoguće putovati. Zamislite Bosanac i Ruskinja trebaju da putuju po Evropi (smijeh).Nisam imao nikakvih kontakata. Ukoliko do toga dođe nekad razmislio bih. Neću da kažem nema šanse“, zaključio je Pels.

Njemački golman uživa u životu u Irskoj, za koju kaže da joj samo nedostaje više sunca da bude prva turistička destinacija u svijetu. Voli da igra tenis, što i ne čudi s obzirom da je bio na IMG Akademiji na Floridi koju su pohađali brojni proslavljeni teniseri poput Andrea Agasija, Monike Seleš. Džima Kurijera, Serene Vilijams, Marije Šarapove, Borisa Bekera, Pita Samprasa...

O tome ko je najveći u ovom sportu nema dilemu.

"Đoković", ispalio je kao iz topa, a onda obrazložio svoj stav i otkrio jednu zanimljivost.

"Njegov mentalitet je nevjerovatan. Čak i moja mama mi šalje svake sedmice bar po jedan video Novaka Đokovića, njegove motivacione poruke su sjajne. On je kao Ronaldo tenisa. Njegov majndset, uvjerenja do kojih drži, jako ga volim jer je idol mladim ljudima poput mene i naravno mlađim generacijama. Za mene je on definitivno najbolji. Sjećamo se i onoga što je prošao u Australiji. Nije želio da se vakciniše, rekao je da želi samo da živi svoj život. Vjeruje da je to što radi ispravno i to zaista cijenim, ne samo na terenu, već i van njega, u kontaktu s ljudima. On je zaista motivacija profesionalnim sportistima. Uprkos svim pritiscima, napravio je impresivne stvari", zaključio je Pels na kraju razgovora za MONDO.