"Svašta mi je bilo na umu, ali...": Vladan Milojević još jednom o spornoj odluci iz Milana!

Trener Crvene zvezde obratio se pred Novi Pazar, a ponovo govorio o porazu u Ligi šampiona.

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Fudbaleri Crvene zvezde polako privode kraju jesenji dio prvenstva, a još jedan veliki izazov u srpskom fudbalu imaće na gostovanju Novom Pazaru. Iako je već obezbjeđena jesenja titula i na vrhu tabele imaju dvocifrenu prednost, Zvezdini igrači ne mogu da se opuste prije nego što odrade i posljednje utakmice u ovom dijelu sezone.

Zato Vladan Milojević veoma fokusirano najavljuje predstojeći meč, uz opasku da je trener Tomislav Sivić najiskusniji u Superligi Srbije. On bi mogao da bude adut domaćeg tima kada Zvezda bude gostovala u gradu na Jošanici, ali najava tog meča nije mogla da prođe bez pominjanja detalja iz Milana, od prije nekoliko dana.

"Već smo zaboravili utakmicu. Čim je meč završen, sutradan smo odradili oporavak pa već razmišljamo o narednom protivniku", počeo je Milojević i dodao da nije posebno pričao sa sudijom i Andrijom Maksimovićem: "Možda mi je bilo svašta na umu, ali ne vrijedi pričati. To je završena priča. Zadovoljan sam igrom Andrije Maksimovića. Sastavni dio igre je da promašite šansu, tako da mu ništa posebno nisam rekao".

Pred Crvenom zvezdom sada je veoma težak meč u prvenstvu, pošto gostuje neugodnoj ekipi Novog Pazara u finišu jesenjeg dijela prvenstva. "Složiću se da je to najteže gostovanje, sigurno u ovom trenutku za nas. Dobra ekipa sa iskusnim trenerom, koja je namještena i sa kvalitetnim pojedincima. Imaju tehniku, brzinu i iskustvo, biće teško gostovanje. Nisam za to da se igra bez navijača, ali mi ne utičemo na to. U pitanju su odluke drugih ljudi", rekao je Vladan Milojević.

Detaljno je analizirao narednog protivnika. "Novi Pazar je napravio dobru ekipu. Iskusniji su, a igrači su dobili samopouzdanje još prethodne sezone. Adem Ljajić je sigurno jedan od najkvalitetnijih igrača u ligi, lider i nosilac, domaći igrač, koji ima povjerenje saigrača. Tu su Đuranović i Mesarović, koji su nezgodni i opasni. Imaju dobar napadački potencijal, igraju atraktivno. Sivić je iskusan teren, radi dobar posao pogotovo u Pazaru. Pravi je trener za pravi klub, ima povjerenje igrača i ljudi koji vode klub. Dobar je i taktičar takođe. Novi Pazar igra u dobroj formi i izazov im je da igraju sa nama, kao i što je nama izazov da idemo u Novi Pazar i odigramo dobar meč", rekao je Milojević i pomenuo trenera Sivića: "Iskusan trener, u ovom trenutku i najiskusniji strateg u Superligi, a to dovoljno govori".

Trener fudbalera Crvene zvezde prokomentarisao je i važnu pobjedu košarkaša u Evroligi, na meču protiv Olimpijakosa. "Nisam gledao uživo, jer sam imao trening pa nisam stigao. Gledao sam i navijao, te bih čestitao Crvenoj zvezdi, košarkaškom klubu na fenomenalnoj igri. Odigrali su odlično protiv dobrog i moćnog protivnika, konstantno cijelu utakmicu i čestitam od srca", zaključio je Milojević.

Meč Novi Pazar - Crvena zvezda igra se u okviru 19. kola Superlige Srbije i na programu je u nedjelju od 15. časova. U prvom meču ovih ekipa, na stadionu "Rajko Mitić", Crvena zvezda je početkom avgusta upisala ubjedljivu pobjedu (4:1) protiv ekipe iz Novog Pazara.