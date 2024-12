Crvena zvezda ima novi trening centar, pogledajte kako on izgleda.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će na zimsku pauzu otići sa velikom bodovnom prednošću u odnosu na sve rivale, a osim sportskog rezultata klub napreduje i na organizacionom planu. Zvezdan Terzić je pred novinarima govorio da je Crvena zvezda mnogo novca uložila u uslove za razvoj mladih fudbalera, a sada je novinarima predstavljen novi trening centar za omladinski pogon.

U situaciji u kojoj će se izgleda u Superligi samo povećavati broj "bonus" igrača" koji su neophodni na terenu crveno-bijeli žele da i u budućnosti iz omladinskog pogona izlaze fudbaleri poput Koste Nedeljkovića, Ognjena Mimovića, Ivana Guteše, Andrije Maksimovića...

"Zvezda je postala ozbiljan klub i ima samoodrživ sistem. Ova omladinska škola i koeficijent na UEFA listi nam govore da će Zvezda i ubuduće ostvarivati ovakve rezultate. Naš cilj je da više ne spuštamo budžet ispod 70 miliona evra. To nam je garant da ćemo biti dominantni u Srbiji i konkurenti u Evropi. Nijedan klub u ovom dijelu Evrope nema ovakve uslove kao Zvezda. Mi svake godine izdvojimo oko četiri miliona evra, a nadamo se da ćemo još to pojačati - to mora da bude stub i kičma našeg kluba. Investicija je davala rezultate, a tek treba da vidimo to u budućnosti sa generacijom 2007, 2008, pa i mlađima", rekao je Terzić. Pogledajte novi trening centar:

Vidi opis Zavirite u novi trening centar Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Omladinci Crvene zvezde dobili su nove svlačionice, teretane, kancelarije trenera omladinskih kategorija biće u okviru kompleksa, tereni su obnovljeni i osvježeni, tako da će se mladi fudbaleri razvijati u mnogo boljih uslovima nego do sada.