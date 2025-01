Milorad Milinković slučajno postao omiljeni fudbalski komentator: Sa kumom se "peckao" u TV prenosima

Prerano preminuli Milorad Milinković bio je između ostalog i fudbalski komentator.

Tužne vijesti su nas zatekle na ovaj Božić, iznenada je preminuo Milorad Milinković(60). On je umro u porti crkve u mjestu Jabukovac, gdje je boravio radi proslave Božića. Hitna pomoć je reagovala kada mu je pozlilo u lokalnoj crkvi, ali nije uspjela da ga spasi.

Poznat kao fantastičan režiser i omiljeno TV lice u kvizu "Potera" gdje je bio tragač, on je imao i sportski angažman! Ljubitelji sporta njegov glas znaju sa "Eurosporta" gdje je godinama prenosio fudbalske utakmice. Uglavnom je radio prenose Bundeslige, a to se zapravo desilo slučajno. Zajedno sa kumom dobio je ponudu pošto niko od profesionalnih komentatora nije htio da se bavi tim poslom u tandemu! Njemu nije smetalo, a publika ga je i u toj ulozi zavoljela.

"To se desilo slučajno. Nikada nisam mislio da ću biti komentator, niti sam išao ka tome. Ali, kao i većina muškaraca u Srbiji, pratim fudbal odmalena. Još od kada me je tata odveo na stadion, kada sam bio šestogodišnjak. Nisam se zanosio da se posebno razumijem, ali godinama sam pratio, skupljao informacije. Kada je Eurosport otvorio predstavništvo u Srbiji, onda su neki moji prijatelji koji su učestvovali u cijeloj priči zvali mog drugara Peđu Bajčetića i mene da komentarišemo. Iz prostog razloga - niko od profesionalaca nije želio da radi u paru sa nekim, zato što bi onda morao da dijeli zarađeno. Budući da smo nas dvojica ljudi koji žive od nečeg drugog, onda nam je to bila super fora", rekao Milinković jednom prilikom.

Dinamika prenosa je bila sjajna. Em su komentatori bili kumovi, em su bili rivali kada je navijanje u pitanju! "Ja sam partizanovac. To je porodična tradicija. Navijač sam, ali to ne znači da idem da se bijem. Interesantno, moj pomenuti kolega Bajčetić, koji mi je i kum, navija za Zvezdu. I onda se stalno zezamo, naročito kad padne pobjeda u derbiju, onaj čiji je klub izgubio nagrabusi od ovog drugog."

Što se tiče bavljenja sportom, otišao je na kultni stadion kod kule Nebojše i tamo odmah vidio da fudbal ipak nije za njega. Zašto? Pa mnogo se trči! "U osnovnoj školi smo igrali skoro sve sportove s loptom, fudbal najviše. I povede nas jednom profesor fizičkog da pogledamo trening FK Dorćol. Kad sam vidio da oni sat i po, dva samo trče i rade vježbe, da loptu maltene ni ne pipaju, okrenuo sam se i otišao. Tu sam praktično završio svoju sportsku karijeru", završio je nažalost prerano preminuli Milinković.

