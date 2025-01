Ilon Mask se sprema da kupi jedan od najvećih klubova: Njegov otac otkrio da će to uraditi zbog svoje bake!

Vlasnik "Tesle" i američki super-bogataš želi da postane vlasnik fudbalskog kluba, i to ne bilo kog!

Izvor: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Najbogatija osoba na svijetu Ilon Mask (53) želi da kupi veliki Liverpul. Tu tajnu je otkrio Maskov otac, Erol Mask, penzionisani južnoafrički inženjer, političar i biznismen.

"Ne mogu to da komentarišem, ali da, izrazio je želju (da kupi Liverpul). To ne znači da će kupiti klub", rekao je on u jednom intervjuu.

Mask senior se nekoliko puta ogradio riječima da se ništa trenutno ne događa, ali je ipak priznao nekoliko puta. "Da, volio bi to, naravno. Svako bi volio, pa i ja!", dodao je on.

Potom je objasnio i porodične veze porodice Mask sa tim gradom.

"Njegova baka je rođena u Liverpulu i imamo rođake u tom gradu. Imali smo sreću da znamo i dosta mnogo članova Bitlsa, jer su oni odrasli uz neke članove moje porodice. Tako da smo vezani za Liverpul...", dodao je otac vlasnika kompanija poput "SpejsIksa" i "Tesle", društvene mreže "Iks", nekadašnjeg Tvitera...

Početkom januara 2025, Maskovo bogatstvo procijenjeno je na 421 milijardu dolara.

Liverpul je trenutno vlasništvo "Fenvej sports grupe", američkog konglomerata kojim rukovodi osnivač, Amerikanac Džordž Henri (75). Pod vođstvom američkih gazdi, Liverpul je postao šampion Evrope i Premijer lige i na dobrom putu je da još jednom postane šampion Engleske ove sezone. U ovom trenutku, vrijednost kluba procijenjena je na 5,37 milijardi dolara, prema Forbsu.